Murat Karabova'dan Deniz Seki açıklaması

Nişanlısı Faruk Salman'dan ayrıldıktan sonra aşka küsen ve bir süreliğine bu defterleri kapatan Deniz Seki, Murat Karabova ile yakınlaşmıştı. İkilinin aşk dolu anları Seren Serengil ve Yaşar İpek'in nişanında da ilan edilmişti. Bir süre Murat Karabova ile görüşen Seki, tanışma aşamasında iş adamı ile yollarını ayırdı.

"SON PİŞMANLIK FAYDA ETMEZ"

Çeşme’de işletmeci Tayfun Topal ile el ele görüntülenen ünlü şarkıcının bu fotoğrafları kafaları karıştırdı. Sürpriz aşkın ardından işadamı Murat Karabova ilk kez ‘Duymayan Kalmasın’ programına konuştu. Karabova; ‘Son pişmanlıklar fayda etmez’ dedi.

"ARKADAŞLARI AŞKIMIZA KARIŞTI"

İşte Murat Karabova’nın açıklamalarından satırbaşları…

"Deniz Hanım’la güzel vakit geçirdik, dertleştik, konuştuk. Son dönemde sanatçı olduğu için birkaç yakın arkadaşı, fikir üretmeye başladı bizim için. Bizim görüşmemize karışılmaya başlandı.

"BEN TİTİZ ADAMIM"

Yakınları da ‘Güzel yakıştınız. El ele çıkın’ gibi söylemlerde bulundu. Ben de bunun şu anda olamayacağını, Deniz’e de bu tür ilişkide ben kimseyi dinlemeyeceğimi gerçeklerle yaşayacağımı ve gerçeklerle yaşatacağımı anlattım. İnsanların karışması beni biraz endişelendirdi. Ben bu konularda titiz bir adamım. Çünkü elini tuttuğum kadının sonuna kadar arkasında olmam gerekiyor.

"DUYGULARI OLAN BİR KADIN"

Bu durum beni huzursuz etmeye başlayınca, ‘1 hafta 10 gün birbirimize müsaade edelim. Nerede olacağımızı, ne şekilde olacağımızı görelim.’ dedik. Sonra Deniz beni Çeşme’ye çağırdı. Ben gitmedim, işlerim vardı. Çeşme’de bir takım şeyler gördük, bir takım şeyler ortada. Ben şunu bilirim. Güzel bakmıştır, güzel sevmiştir. Duyguları olan bir kadın.

"HERKES İYİ OLSUN"

Ben belki bir adım geride durdum. Olanlar benim biraz son dönemde ilgisizliğimdir. Ben o eli tutmuş olsaydım, zaten bırakmazdım. Ama benim bu eli tutabilmem için zamana ihtiyacım vardı. Hızlandırılmış durumları sevmiyorum. Ama o bu sürece sabır gösteremedi. Bir tane gerçek var. Onu da o biliyor. Bu yaşananlardan sonra son pişmanlık fayda etmez. Herkes gerçekten iyi olsun, ben çok istiyorum."