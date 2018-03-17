Vizyondaki filmler

Beyaz perdeye yeni fimler taşınmaya devam ediyor. Hafta sonu mısırınızı, içeceğinizi alın koltuğunuza oturun. Korku, dram, aksiyon, animasyon, komedi, aşk temalı fimler izleyicileriyle buluşmayı bekliyor.

Haftanın dikkat çekeni ise, izleyicinin beğenisini kazanan Kaybedenler Kulübü'nün devamı olan Kaybedenler Kulübü Yolda oldu. Barollerini Nejat İşler ve Nejat işler ve Yiğit Özşener'in yer aldığı Kaybedenler Kulübü Yolda, Kaan ve Mete ikilisinin tatil sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunda yaşadıklarını anlatıyor.

Öte yandan ayrılmaz ikili Ahmet Kural ve Murat Cimcir'in başrollerini paylaştıkları Ailecek Şaşkınız, sizleri kahkahalara boğacak.

Hafta sonu sevgilinizle, arkadaşlarınızla izleyecebileceğiniz fimleri sizler için seçtik.

Nejat işler ve Yiğit Özşener'in başrollerinde yer aldığı Kaybedenler Kulübü'nün devam filmi Yolda, Kaan ve Mete ikilisinin tatil sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunda yaşadıklarını anlatıyor.

Kaan ve Mete Olimpos'ta, kalabalık bir Kadıköy grubuyla yaptıkları eğlenceli tatilin sonunda, motorlarıyla İstanbul'a doğru yola çıkarlar. Ancak yolculuğun iki beklenmedik misafiri daha olacaktır.

İstanbul'a doğru ilerlerken, hayat onlara yolun, yolculuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi ilerlemediğini, bir kez daha ve oldukça sert bir biçimde gösterecektir.

Film Adı: Kaybedenler Kulübü Yolda (Şu anda vizyonda)

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma

Film Süresi: 1 saat 45 dakika

Yapımcı Firma: TMC

Hakan Algül'ün yönettiği, Şahin Irmak'ın senaryosuna imza atıp başrolünde yer aldığı Düğüm Salonu, iki eski sevgilinin aynı gün ve saatte yan salonlarda evlenmesiyle birbirine giren iki düğün ahalisinin hikâyesini anlatıyor.

"DÜĞÜM SALONU"

Sizinle aynı gün, aynı yer, aynı saatte eski sevgilinizin de yan salonda evlendiğini görürseniz ve karşılaşırsanız ne olur? İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır! Düğün geceniz düğüm gecesine, düğün salonu "Düğüm Salonu" na dönüşür.

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma (Şu anda vizyonda)

Orjinal Adı: Düğüm Salonu

Yapım: Türkiye

Film Süresi: 1 saat 37 dakika

Eli Roth'un yönetmenliğini üstlendiği, Charles Bronson'ın başrolünde yer aldığı kült klasik Death Wish'in yeniden çevrimi olan film, ailesine yapılan bir saldırıdan sonra kişisel adaletini sağlamak adına önüne çıkan her engeli alaşağı etmeye ant içmiş olan Paul Kersey'nin hikâyesini anlatıyor.

FİLM NE ANLATIYOR?

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır.

Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir.

Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır.

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma (Şu anda vizyonda)

Orjinal Adı: Death Wish

Yapım: ABD

Türü: Aksiyon

Film Süresi: 1 saat 47 dakika

Burçin Aydın ve Bülent Aydoğan'ın yönettiği Tut Yüreğimden Anne, otizmli kızını bir türlü kabullenemeyen ailesiyle zorlu bir hayatı olan Sibel'in, ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendikten sonra yaşadıklarını konu ediniyor.

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma (Şu anda vizyonda)

Orjinal Adı: Tut Yüreğimden Anne

Yapım: Türkiye

Türü: Dram

Film Süresi: 1 saat 30 dakika

Alici Vikander'in sevilen video oyun karakteri Lara Croft'a hayat verdiği Tomb Raider, babasının ani bir şekilde ortadan kaybolmasından sonra kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve bisikletli kuryelik yaparak geçinen Lara'nın, babasının akıbetini aydınlatma amacıyla girdiği yolda başından geçenleri anlatıyor.

Vizyon Tarihi: 16 Mart 2018 Cuma (Şu anda vizyonda)

Orjinal Adı: Tomb Raider

Yapım: ABD

Türü: Aksiyon

Film Süresi: 2 saat 2 dakika

Tavşan Peter'da, nesiller boyu okuyucuları cezbetmiş olan bu afacan ve maceracı kahraman, bu kez kendi çağdaş komedisinin başrolünü üstleniyor.

Filmde, hem Bay Yeşilbahçe'nin gıpta edilen sebze bahçesinin kontrolü, hem de hayvan dostu komşunun sevgisini kazanma mücadelesi Lake District ve Londra'ya kadar uzanırken, Peter'in Bay Yeşilbahçe'yle ezeli düşmanlığı en üst düzeye çıkıyor.

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma (Şu anda vizyonda)

Orjinal Adı: Peter Rabbit

Yapım: ABD

Türü: Animasyon

Film Süresi: 1 saat 35 dakika

Aşk Tutulması ve Çakallarla Dans serisi gibi yapımları yakından tanıdığımız Murat Şeker'in bir aile komedisi olan yeni filmi Görevimiz Tatil, yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolculukta yaşadıkları birbirinden eğlenceli olayları konu ediniyor.

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma (Şu anda vizyonda)

Orjinal Adı: Görevimiz Tatil

Yapım: Türkiye

Türü: Komedi

Film Süresi: 1 saat 50 dakika

Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır.

Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildi.

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma (Şu anda vizyonda)

Orjinal Adı: Ailecek Şaşkınız

Yapım: Türkiye

Türü: Türü

Film Süresi: 1 saat 53 dakika

Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği Alem-i Cin, 25. yaş gününden sonra görmeye başladığı kabusların izini süren Yeliz'in hikâyesini ele alıyor.

Yeliz 25. yaş gününden itibaren onu çağıran kabuslar görmeye başlar. İçinde bulunduğu durum derinleştikçe ailesi ile ilgili gizli kalmış kanlı ve kirli sırlar ortaya çıkar.

Bu durumdan sıyrılmaya çalıştıkça daha büyük kabusların içine çekilen Yeliz'e eski bir aile dostu yardım etmek ister ama düşman bu dünyadan değildir. Hep birlikte insanın aklını zorlayan cinler alemi ile tanışırlar. Yani Alem-i Cin'le.

Vizyon Tarihi: 23 Şubat 2018 Cuma (Şu anda vizyonda)

Orjinal Adı: Alem-i Cin

Yapım: Türkiye

Türü: Korku

Film Süresi: 1 saat 33 dakika

Kıvanç Tatlıtuğ ile Büşra Develi'nin başrollerinde yer aldığı Hadi Be Oğlum, hayatını oğlu Efe'ye adayan balıkçı Ali'nin hikâyesini anlatıyor.

Vizyon Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma (Şu anda vizyonda)

Orjinal Adı: Hadi Be Oğlum

Yapım: Türkiye

Türü: Film Süresi: 1 saat 53 dakika

