yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
SABAHATTİN ALİ ÜÇ ROMAN
Bu kitap, Sabahattin Ali'nin "Kuyucaklı Yusuf", "İçimizdeki Şeytan" ve "Kürk Mantolu Madonna" romanlarını bir arada sunuyor.
Sabahattin Ali Üç Roman
Sabahattin Ali
Yapı Kredi Yay.
S.: 572
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
SEN GİTTİN YA BEN ÇOK GÜZELLEŞTİM
Sadece hayatta değil, ayakta da kalarak, mutlu olarak, kahkaha atarak yeneriz düşmanlarımızı. En büyük intikam, intikamı bile düşünmemektir. En büyük intikam, bizsizliktir. En büyük intikam, senin aynada gördüğünü onun artık görememesidir...
Seb Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim
Nilgün Bodur
Destek Yay.
S.: 256
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
HODBİNLER
Hodbinler, bir hayalde yaşayıp ölecek olsalar bile hayalden de, hayattan da zevk alamayanlar, nereye baksa kendini görenler, o hüzünlü mağrurlar… Türkçe edebiyatın zengin mirası üzerine kurulmuş mükellef bir sofra, gülünesi bir sürükleniş, acıklı bir parodi, bir aşk, ihtiras ve ihanet nümayişi...
Hodbinler
Saruhan Doğan
HayyKitap
S.: 392
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
EVLİLİK MESELESİ
Bakir İntiharlar ve Middlesex’le adını çağdaş edebiyatın büyük ustaları arasına yazdıran Jeffrey Eugenides, Evlilik Meselesi’nde bize genç ve idealist olmanın, fikirler ve kitaplarla yanıp tutuşmanın coşkusunu hatırlatıyor.
Evlilik Meselesi
Jeffrey Eugenides
Çev.: Solmaz Kamuran
Domingo Yay.
S.: 448
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
ÖRÜMCEK AĞI
Sürekli bir ceset bulsa ne yapacağını sorgulayan Clarissa, bir gün gerçekten bir cesetle karşılaştığında hayatı karışır. Agatha Christie'nin soluksuz okunası eserlerinden Örümcek Ağı, ilk kez Türkçede...
Örümcek Ağı
Agatha Christie
Çev.: Çiğdem Öztekin
Altın Kitaplar
S.: 192
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
CÜMBÜŞÇÜ KARINCALAR
Cümbüşçü Karıncalar göçlerle, sürgünlerle başkalaşan bir Avrupa kentindeki yeryüzü karıncalarının romanı; umudu ve mutluluğu pay etme kavgası.
Cümbüşçü Karıncalar
Pınar Selek
İletişim Yay.
S.: 172
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
YALNIZ BİR ADAM
Yakın tarihimizin en çok tartışılan ismi, Enver Paşa. Bu kitap, tek aşkını yaşarken de, ülkesi için bulunduğu konumda da Enver Paşa'nın yalnızlığını anlatıyor...
Yalnız Bir Adam
Tuna Serim
Destek Yay.
S.: 448
Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R
Damla Karakuş