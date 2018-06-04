yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

SABAHATTİN ALİ ÜÇ ROMAN

Bu kitap, Sabahattin Ali'nin "Kuyucaklı Yusuf", "İçimizdeki Şeytan" ve "Kürk Mantolu Madonna" romanlarını bir arada sunuyor.

Sabahattin Ali Üç Roman

Sabahattin Ali

Yapı Kredi Yay.

S.: 572

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SEN GİTTİN YA BEN ÇOK GÜZELLEŞTİM

Sadece hayatta değil, ayakta da kalarak, mutlu olarak, kahkaha atarak yeneriz düşmanlarımızı. En büyük intikam, intikamı bile düşünmemektir. En büyük intikam, bizsizliktir. En büyük intikam, senin aynada gördüğünü onun artık görememesidir...

Seb Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim

Nilgün Bodur

Destek Yay.

S.: 256

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HODBİNLER

Hodbinler, bir hayalde yaşayıp ölecek olsalar bile hayalden de, hayattan da zevk alamayanlar, nereye baksa kendini görenler, o hüzünlü mağrurlar… Türkçe edebiyatın zengin mirası üzerine kurulmuş mükellef bir sofra, gülünesi bir sürükleniş, acıklı bir parodi, bir aşk, ihtiras ve ihanet nümayişi...

Hodbinler

Saruhan Doğan

HayyKitap

S.: 392

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EVLİLİK MESELESİ

Bakir İntiharlar ve Middlesex’le adını çağdaş edebiyatın büyük ustaları arasına yazdıran Jeffrey Eugenides, Evlilik Meselesi’nde bize genç ve idealist olmanın, fikirler ve kitaplarla yanıp tutuşmanın coşkusunu hatırlatıyor.

Evlilik Meselesi

Jeffrey Eugenides

Çev.: Solmaz Kamuran

Domingo Yay.

S.: 448

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ÖRÜMCEK AĞI

Sürekli bir ceset bulsa ne yapacağını sorgulayan Clarissa, bir gün gerçekten bir cesetle karşılaştığında hayatı karışır. Agatha Christie'nin soluksuz okunası eserlerinden Örümcek Ağı, ilk kez Türkçede...

Örümcek Ağı

Agatha Christie

Çev.: Çiğdem Öztekin

Altın Kitaplar

S.: 192

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CÜMBÜŞÇÜ KARINCALAR

Cümbüşçü Karıncalar göçlerle, sürgünlerle başkalaşan bir Avrupa kentindeki yeryüzü karıncalarının romanı; umudu ve mutluluğu pay etme kavgası.



Cümbüşçü Karıncalar

Pınar Selek

İletişim Yay.

S.: 172

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YALNIZ BİR ADAM

Yakın tarihimizin en çok tartışılan ismi, Enver Paşa. Bu kitap, tek aşkını yaşarken de, ülkesi için bulunduğu konumda da Enver Paşa'nın yalnızlığını anlatıyor...

Yalnız Bir Adam

Tuna Serim

Destek Yay.

S.: 448

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Damla Karakuş

[email protected]