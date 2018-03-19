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Aydın'daki kazada 12 kişi yaralandı

Aydın'da çıkan fırtına saatte 5 kilometre hızı geçerken, Karacasu'da bir konteyner ev metrelerce sürüklendi.

İHA | 19.03.2018 - 02:31..
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Aydın'da çıkan fırtına, Karacasu ilçesindeki Alemler Mahallesi girişi Mezarlık Üstü mevkiinde öğle saatlerinde bir evi uçurdu. Rüzgarın etkisiyle bulunduğu yerden sürüklenen ev, başka bir eve çarparak durdu.

Aydın'daki kazada 12 kişi yaralandı

OLAY ANINDA EVDE KİMSE YOKTU

Evde yaşayan iki kişinin olay sırasında iş sebebiyle başka bir ilçede oldukları öğrenildi. Yaşanan olayda evin içerisinde bulunan beyaz eşyalar zarar görürken herhangi can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

30 metrekarelik bir alana sahip evin ağırlığının yaklaşık 1,5-2 tona yakın olduğu tahmin ediliyor. Deniz seviyesinden bin 600 metrelik bir yüksekliğe sahip bir alana konulan 12 bin TL değerindeki konteyner ev, bir yıl önce aileye teslim edilmişti.

Aydın'daki kazada 12 kişi yaralandı

Aydın'daki kazada 12 kişi yaralandı

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