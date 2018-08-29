65 yaş maaşında yeni dönem

Şuanki uygulamaya göre mart, haziran, eylül ve aralık ayları olmak üzere yılda 4 kere ödenen 65 yaş aylığına yeni bir düzenleme getirildi.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 65 yaş üstü kişilerin aylık 543 liraya çıkartılan maaşları, eylül ayından sonra 3 aylık periyotlarla değil, aylık olarak yatırılacak.

UYGULAMAYA KOLAYLIK GETİRİLDİ

Revizyon sonrasında 65 ay maaşını almak için gereken prosedürlere de kolaylıklar getirildi. Kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan alacakları muhtaçlık belgesiyle SGK'ya başvuran kişiler maaşını alabilecek.

ARTIK HANE GELİRİNE BAKILMAYACAK

Ayrıca maaşla ilgili gelir şartları da esnetildi. Eski uygulamada hanedeki tüm kişilerin gelir durumuna bakılırken artık 65 yaş üstü kişinin gelir durumuna ve varsa eşinin gelir durumuna bakılacak. Kişi ve eşinin aylık geliri ayrı ayrı 534 liranın altındaysa maaş bağlanabilecek.