Savaş Afganistanlı çocukları yetim bırakıyor

Burak KARAASLAN/ [email protected]

İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye'de yapılan bağışlarla 55 ülkede ve Türkiye’de 76 şehirde bulunan 90 bini aşkın yetim çocuğun bakımını üstleniyor.

Her yıl düzenlenen Yetim Dayanışma Günleri'yle Türkiye'den yola çıkan gönüllü ekipler yapılan çalışmaları denetleyip, çocuklarla vakit geçiriyor.

Ben de "yetim buluşması"nın Afganistan ayağına katıldım.

Afganistan'da İHH'nın inşa ettiği ya da sponsor olduğu 9 yetimhane var. 1002 çocuğa sahip çıkılıyor.

Sırasıyla Kabil-İstanbul Kardeşilik Yetimhanesi,Pervan Yetimhanesi, Bibi Ayşe Sıdıka Yetimhanesi, Celalabad İmam Buhari Yetimhanesi, Tahar Yetimhanesi, Samangan Yetimhanesi, Bağlan Yetimhanesi, Mezar-ı Şerif Yetimhanesi ve Badanşah Yetimhanesi'nin çocuklarıyla buluştuk. Yapılan bağışlarla alınan çanta ve kırtasiye malzemelerini dağıttık.

Pervan, Bibi Ayşe Sıdıka ve Kabil-İstanbul Kardeşlik Yetimhaneleri'nin çocukları. Başkent Kabil'deki yetimhane şehrin merkezinde. Pervan şehri de Kabil'e çok yakın. Pervan Yetimhanesi'nde 100, yine Pervan'danki Bibi Ayşe Sıdıka Yetimhanesi'nde 40, Kabil Yetimhanesi'nde de 70 erkek yetim var.

AFGANİSTAN'IN ŞANSLI ÇOCUKLARI

Afganistan dünyanın en fakir ülkelerinden biri. İHH'nın sahip çıktığı yetimlerse ülke şartlarına göre steril yurtlarda yetiştiriliyor.

Google görsellerde Afganistan'ı araştırdığınızda dramatik fotoğraflarla karşılaşırsınız. Böyle bir ülkede şefkatle büyütülüyorlar.

İNSAN KORKUNCA "ANNE" DER, BU ÇOCUKLAR "TÜRKİYE" DİYOR

Yetim buluşması boyunca oldukça tehlikeli yollardan geçsek de hiç güvenlik kaygısı hissetmedim. Çünkü ben kendini koruyabilen yetişkin bir insanım. Ama Afganistan yetim bırakılmış çocuklarla dolu. İnsan korkunca "anne" der. Bu çocuklar "Türkiye" diyor.

Afganistan işgal altında olduğu için devlet otoritesi yok. Burada insanlar devlet olarak Türkiye'yi tanıyorlar. Evet, çocuğuyla yaşlısıyla insanlar Türkiye'nin eline bakıyor.

Tahar Yetimhanesi'nin çocukları. Yetimhane bünyesinde 70 kız 70 de erkek çocuğa bakılıyor.

BİR ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTEMEZ MİSİNİZ

İHH'nın 12 ülkede 36 yetimhanesi var. 55 ülkede de 90 bin 710 çocuğun bakımı yapılıyor. Bunlar Türkiye'den yapılan yardımlarla gerçekleşebiliyor.

TALİBAN TEHLİKESİ VAR

Afganistan'da annesi ve babasını kaybetmiş çocuklar için tek seçenek var. Yetimhaneler bu çocuklara sahip çıkmazsa Taliban tarafından alıkonulup terörist yapılırlar.

TIKLA - YARDIM ET

Samangan, Baglan, Badanşah ve Mezar-ı Şerif yetimhanelerinin çocukları. Samangan'da 62, Baglan'da 35 Badanşah'ta 200 ve Mezar-ı Şerif'te 95 yetim çocukla ilgileniliyor.