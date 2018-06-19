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Leopara yem olan kertenkele

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Dünyanın en yaşlı orangutanı öldü

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1 Tahliye mazgalının üzerine asfalt atıldı Sakarya’nın Erenler ilçesinde yağmur suyu tahliye mazgallarının, asfalt altında kalmasıyla, sokağı yağmur suları bastı. Tahliye olacak yer bulamayan su birikintileri, çocukların oyun alanı haline geld

2 Rusya vatandaşı olmak kolaylaşıyor Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya vatandaşlığı almak isteyenler için uygulanan prosedürleri basitleştirmek için çalışma başlattı.

3 Oylar hangi halde geçerli, hangi halde geçersiz sayılacak 24 Haziran'da yapılacak seçimler için YSK, 18 farklı duruma göre oyların hangi durumda geçerli sayılacağını açıklayan şablonlar hazırladı.

4 Hemingway ve kedileri Hayvan sevgisiyle ailede tanışan Ernest Hemingway’in hayatında kedilerinin yeri başkaydı…

5 Kilo vermeyi engelleyen sabah alışkanlıkları İşte ekstra kilo almaya neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanan sabah alışkanlıkları.

6 Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı Şırnak’ta teröristlerce tuzaklanan iki ayrı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 2 askerin naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.