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Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

Şırnak’ta teröristlerce tuzaklanan iki ayrı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 2 askerin naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

İHA | 19.06.2018 - 16:17..
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Şırnak’ta teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Ak ve Onbaşı Çağatay Necati Dinç için 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı

HATAY VE İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Tören, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşlarının alana getirilip, katafalklara konulmasıyla başladı. Ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Tören, şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

Törenin ardından şehitlerin naaşı helikopterle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına getirildi. Uzman Çavuş İzzet Ak’ın cenazesi Hatay’a, Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in cenazesi ise İzmir’e gönderildi.



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