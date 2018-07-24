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ALES başvuruları başladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) başvuruları alınmaya başladı.

İHA | 24.07.2018 - 11:06..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan duyuruda, 2018-ALES/2'nin 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacağı belirtilerek, sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.

ALES başvuruları başladı

SON BAŞVURU 2 AĞUSTOS

Sınava başvurular, 24 Temmuz-2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların başvuru sürecinde 2018-ALES/2 Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önerilmektedir uyarısı yapıldı. 2018-ALES/2 Kılavuzuna http://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

ALES başvuruları başladı

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