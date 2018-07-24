ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan duyuruda, 2018-ALES/2'nin 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacağı belirtilerek, sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır.
SON BAŞVURU 2 AĞUSTOS
Sınava başvurular, 24 Temmuz-2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların başvuru sürecinde 2018-ALES/2 Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önerilmektedir uyarısı yapıldı. 2018-ALES/2 Kılavuzuna http://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.