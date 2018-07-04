haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...

BAŞKALARININ AKLI

Gündelik işlerimizden biri de başkalarını ikna etmek: Çocuğumuza öğretiyor, müşterilerimizi yönlendiriyor, hastalarımıza yol gösteriyor, dostlarımıza akıl veriyor, sosyal medyada takipçilerimizi bilgilendiriyoruz. Peki her gün yaptığımız bu işte ne kadar iyiyiz? Başkalarının fikrinden etkilenmemizde ya da kendi fikirlerimizle onları etkileyebilmemizde belirleyici olan ne?

Başkalarının Aklı

Tali Sharot

Çev.: Tevfik Uyar

Domingo Yay.

S.: 256

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VE ÖYLE DE OLDU!

“Ve Öyle De Oldu!” akıl-kalp-ruh üçgeninin her bir açısındaki BEN’e adım adım ilerleyişin haritasıdır. Pusulanızın Öz’ünü bulmasına hazır mısınız?

Ve Öyle De Oldu!

Can Perimcek

Müptela Yay.

S.: 136

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PİNOKYO

Pinokyo, 1883 yılında yayımlandığından bu yana, üstünden geçen bir buçuk asrı aşkın zamana rağmen, her yaştaki okuru dünyanın en keyifli yolculuklarından birine davet etme gücünü koruyor.

Pinokyo

Carlo Collodi

Çev.: Aslı Tümerkan

Yabancı Yay.

S.: 280

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KEŞİFLER VE KAVRAYIŞLAR

Güneşin olmadığı yerde karanlık vardır, böyle durumlarda mum ve onun ışığı büyük önem taşır. Ama bir yerde güneş, ışık, güzellik, berraklık varsa bu güçlerin veya siddhilerin tümü –çeşitli enerji merkezleri, çakralar veya kundalininin geliştirilmesi gibi bir sürü şey– mum ışığına benzer; hiçbir değerleri yoktur. O ışığa sahipseniz, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazsınız.



Keşifler ve Kavrayışlar

Jiddu Krishnamurti

Çev.: Emre Boyacıoğlu

Ganj Yay.

S.: 392

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BENİ ASLA BIRAKMA

Kazuo Ishiguro, yayımlandığı yıl Time tarafından İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınan Beni Asla Bırakma'da, yıkıma götüreceğini bile bile kendi kaderini kabullenenlere odaklanmış görünüyor.



Beni Asla Bırakma

Kazuo Ishiguro

Yapı Kredi Yay.

S.: 272

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OĞLUMA AHLAK ÜSTÜNE ÖĞÜTLER

Felsefe profesörü Fernando Savater, Odysseia destanından kutsal kitaplara, klasik edebiyattan günlük yaşama kadar birçok kaynaktan aldığı örneklerle, ergenlik çağındaki gençlere 'ustaca yaşama'nın yöntemi üzerine ipuçları veriyor.

Oğluma Ahlak Üstne Öğütler

Fernando Savater

Çev.: Şadan Karadeniz

İletişim Yay.

S.: 131

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KÖRDÜĞÜM

Kördüğüm, hayatının hassas bir evresinde, günümüzün acımasız çarkları arasına sıkışmış genç bir kadının yaşadıklarını çarpıcı bir “geri dönüş” hikayesiyle anlatıyor.

Kördüğüm

Ayşe Kulin

Everest Yay.

S.: 296

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Çünkü Miyav!

Hava kararınca kuyruğunun ucu lamba gibi yanan bir kedi gördünüz mü? Ne gördük, ne duyduk, diyorsanız hemen bu kitabın ön yüzünü çevirin. Evet, şimdi o kediye çok yakınsınız.

Çünkü Miyav!

Asuman Portakal

Altın Kitaplar

S.: 48

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DAMIZLIK KIZIN ÖYKÜSÜ

Margaret Atwood’un başyapıt niteliğindeki feminist distopyası Damızlık Kızın Öyküsü, bütün distopyalar gibi geleceğe dair bir paranoyayı değil, içinde yaşadığımız gerçeğin ta kendisini dile getiriyor. Erkek egemen muhafazakâr bir rejimin üremeyle sınırlandırdığı, mahrem örtülerin ardına gizlediği kadın bedenleriyle bize aşina gelen bir gerçeğin.

Damızlık Kızın Öyküsü

Margaret Atwood

Çev.: Sevinç Altınçekiç, Özcan Kabakçıoğlu

Doğan Kitap

S.: 384

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AYNI YILDIZIN ALTINDA

Aynı Yıldızın Altında konusu ile ilgi çeken bir eser olarak kitabın anlatıcısı Hazel Grace’in bir destek grubunda tanıştığı bedensel engelli Augustus Waters’la yaşadığı aşkı işlemektedir.

Aynı Yıldızın Altında

John Green

Çev.: Çiçek Eriş

Pegasus Yay.

S.: 320

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Damla Karakuş

[email protected]