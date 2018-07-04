haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
BAŞKALARININ AKLI
Gündelik işlerimizden biri de başkalarını ikna etmek: Çocuğumuza öğretiyor, müşterilerimizi yönlendiriyor, hastalarımıza yol gösteriyor, dostlarımıza akıl veriyor, sosyal medyada takipçilerimizi bilgilendiriyoruz. Peki her gün yaptığımız bu işte ne kadar iyiyiz? Başkalarının fikrinden etkilenmemizde ya da kendi fikirlerimizle onları etkileyebilmemizde belirleyici olan ne?
Başkalarının Aklı
Tali Sharot
Çev.: Tevfik Uyar
Domingo Yay.
S.: 256
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
VE ÖYLE DE OLDU!
“Ve Öyle De Oldu!” akıl-kalp-ruh üçgeninin her bir açısındaki BEN’e adım adım ilerleyişin haritasıdır. Pusulanızın Öz’ünü bulmasına hazır mısınız?
Ve Öyle De Oldu!
Can Perimcek
Müptela Yay.
S.: 136
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
PİNOKYO
Pinokyo, 1883 yılında yayımlandığından bu yana, üstünden geçen bir buçuk asrı aşkın zamana rağmen, her yaştaki okuru dünyanın en keyifli yolculuklarından birine davet etme gücünü koruyor.
Pinokyo
Carlo Collodi
Çev.: Aslı Tümerkan
Yabancı Yay.
S.: 280
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
KEŞİFLER VE KAVRAYIŞLAR
Güneşin olmadığı yerde karanlık vardır, böyle durumlarda mum ve onun ışığı büyük önem taşır. Ama bir yerde güneş, ışık, güzellik, berraklık varsa bu güçlerin veya siddhilerin tümü –çeşitli enerji merkezleri, çakralar veya kundalininin geliştirilmesi gibi bir sürü şey– mum ışığına benzer; hiçbir değerleri yoktur. O ışığa sahipseniz, başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazsınız.
Keşifler ve Kavrayışlar
Jiddu Krishnamurti
Çev.: Emre Boyacıoğlu
Ganj Yay.
S.: 392
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
BENİ ASLA BIRAKMA
Kazuo Ishiguro, yayımlandığı yıl Time tarafından İngilizce yazılmış en iyi 100 roman listesine alınan Beni Asla Bırakma'da, yıkıma götüreceğini bile bile kendi kaderini kabullenenlere odaklanmış görünüyor.
Beni Asla Bırakma
Kazuo Ishiguro
Yapı Kredi Yay.
S.: 272
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
OĞLUMA AHLAK ÜSTÜNE ÖĞÜTLER
Felsefe profesörü Fernando Savater, Odysseia destanından kutsal kitaplara, klasik edebiyattan günlük yaşama kadar birçok kaynaktan aldığı örneklerle, ergenlik çağındaki gençlere 'ustaca yaşama'nın yöntemi üzerine ipuçları veriyor.
Oğluma Ahlak Üstne Öğütler
Fernando Savater
Çev.: Şadan Karadeniz
İletişim Yay.
S.: 131
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
KÖRDÜĞÜM
Kördüğüm, hayatının hassas bir evresinde, günümüzün acımasız çarkları arasına sıkışmış genç bir kadının yaşadıklarını çarpıcı bir “geri dönüş” hikayesiyle anlatıyor.
Kördüğüm
Ayşe Kulin
Everest Yay.
S.: 296
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
Çünkü Miyav!
Hava kararınca kuyruğunun ucu lamba gibi yanan bir kedi gördünüz mü? Ne gördük, ne duyduk, diyorsanız hemen bu kitabın ön yüzünü çevirin. Evet, şimdi o kediye çok yakınsınız.
Çünkü Miyav!
Asuman Portakal
Altın Kitaplar
S.: 48
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
DAMIZLIK KIZIN ÖYKÜSÜ
Margaret Atwood’un başyapıt niteliğindeki feminist distopyası Damızlık Kızın Öyküsü, bütün distopyalar gibi geleceğe dair bir paranoyayı değil, içinde yaşadığımız gerçeğin ta kendisini dile getiriyor. Erkek egemen muhafazakâr bir rejimin üremeyle sınırlandırdığı, mahrem örtülerin ardına gizlediği kadın bedenleriyle bize aşina gelen bir gerçeğin.
Damızlık Kızın Öyküsü
Margaret Atwood
Çev.: Sevinç Altınçekiç, Özcan Kabakçıoğlu
Doğan Kitap
S.: 384
Kitabı satın almak için tılayınız: idefix
AYNI YILDIZIN ALTINDA
Aynı Yıldızın Altında konusu ile ilgi çeken bir eser olarak kitabın anlatıcısı Hazel Grace’in bir destek grubunda tanıştığı bedensel engelli Augustus Waters’la yaşadığı aşkı işlemektedir.
Aynı Yıldızın Altında
John Green
Çev.: Çiçek Eriş
Pegasus Yay.
S.: 320
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
Damla Karakuş