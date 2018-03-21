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68 bin TL'lik soygun yapan hırsızlar yakalandı

Kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra 54 yaşındaki bir kadını soyan hırsızlar, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AA | 21.03.2018 - 01:55..
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Çorum'da iki kişi kendilerini polis olarak tanıttı. Bu sayede yalnız yaşayan 54 yaşındaki Feride Cırıl'ın evine girdiler. 68 bin 750 lira değerinde ziynet eşyası çalan iki zanlı, polis tarafından yakalandı.

68 bin TL'lik soygun yapan hırsızlar yakalandı


68 BİN TL'LİK ZİYNET EŞYASINI ÇALDILAR

37 yaşındaki M.O.ve 35 yaşındaki F.A., yalnız yaşayan 54 yaşındaki Feride Cırıl'ı, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtıp, adının bir hırsızlık olayına karıştığını ve bu nedenle evdeki altınları incelemeleri gerektiğini söyledi.

İki zanlı, telefon görüşmesinin ardından Cırıl'ın evine giderek, evdeki 13 adet bilezik, 5 adet çeyrek altın, 1 çift küpe, 2 adet yüzük ve 1 adet zincir olmak üzere toplam 68 bin 750 liralık altını incelemek bahanesiyle yanlarına alarak evden uzaklaştı.

68 bin TL'lik soygun yapan hırsızlar yakalandı

ALTINLARLA BİRLİKTE YAKALANDI

Kısa bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Cırıl, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılardan M.O'yu olay yerine yakın bir bölgede çalınan altınlarla birlikte yakaladı.

Olay yerinden aracı ile kaçan diğer zanlı F.A. ise Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki kontrol noktasında yakalandı.

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