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ABD'de ikinci el konut satışları düştü

ABD’de ikinci el konut satışları, eylülde yüzde 3,4 azalarak yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

AA | 21.10.2018 - 15:49..
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National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ülkede ikinci el konut satışları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 gerileyerek 5 milyon 150 bin oldu. Kasım 2015’ten bu yana en düşük seviyesini kaydeden satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 290 bin olarak belirlenmişti.

ABD'de ikinci el konut satışları düştü

DÜŞÜŞ YAŞANDI

Son 6 aydır düşüş eğilimini sürdüren satışlar, eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 4,1 azaldı.

Öte yandan, medyan ikinci el konut fiyatları, eylülde satışlardaki gerilemeye rağmen yıllık yüzde 4,2 artarak 258 bin 100 dolara çıktı.

ABD'de ikinci el konut satışları düştü

ÜÇ YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

NAR Başekonomist Lawrence Yun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, konut satışlarının faizlerdeki yükseliş nedeniyle arttığını belirterek, "İkinci el konut satışları, eylülde Kasım 2015’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkan mortgage faizleri tüketicilerin ev alımlarıyla ilgili hızlı karar almasını engelliyor." ifadelerini kullandı.

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