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Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak

Dev otoyol projesiyle Suriye sınırındaki Şanlıurfa'dan Avrupa sınırına (Edirne) kesintisiz ulaşım sağlanacak.

13.04.2017 - 15:12
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Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi için yarın yapılacak ihaleye katılmak üzere, biri yabancı 11 firma şartname satın aldı.

330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Şanlıurfa'dan Edirne'ye kesintisiz olarak gidilebilecek.

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak

YAPIM ALANI GÖLBAŞI'NDAN GÖLCÜK'E KADAR

Türkiye’nin önemli otoyol projeleri arasında yer alan Ankara-Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu'nun güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinden başlayacak, Niğde-Gölcük kavşağında sona erecek. Ankara-Niğde Otoyolu tamamlandığında bağlantı otoyoluyla Kırşehir'e de ulaşılabilecek.

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak

KIRŞEHİR'E BAĞLANTI YOLU

Ankara-Niğde Otoyolu, Kızılırmak Nehri'ni geçerek, Kırşehir’in Merkez ilçesinde bulunan İğdecik ve Gölhisar mahallesi civarından Kırşehir-Kayseri D260 karayoluna bağlanacak.

YAP-İŞLET-DEVLET MODELİYLE TAMAMLANACAK

Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yarın ihale edilecek Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde 330 kilometrelik yolun yapımıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Toros Dağlarından geçen Tarsus-Niğde kesimi ve Ulukışla bağlantı yolu trafiğe açıldı. Kırkgeçit Tüneli ve viyadük grubunun da parçası olan otoyolun kalan kısmı YİD modeliyle tamamlanmış olacak.

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