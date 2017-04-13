Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nin ihalesi yarın yapılacak

ABD Deniz Kuvvetleri harekete geçti. Kuzey Kore'nin 'sarin gazı' stoğu olduğunu düşünen Japonya da harekata destek veriyor.

Op. Dr. Hakan Sivrikaya, göz sağlığının korunması ve olası bir durumun erken teşhisi için mutlaka senede bir kez doktor kontrolünü öneriyor.

Senede bir kez göz muayenesi hayat kurtarıyor

1 Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın derhal tahliye edilmesi emri verdiği iddia edildi.

2 Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar Rahmi Koç, Allah'ın kendisine her istediğini verdiğini belirterek "Her şeyin var, sağlığın var, daha ne istiyorsun?’ diyorum” dedi.

3 Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki duruma dair açıklama yaptı.

4 Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor Daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapmış yazar Etyen Mahçupyan, referanduma kısa bir süre kala oyunu açıkladı.

5 Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı Rusya'nın BM temsilcisi Vladimir Safronkov, İngiltere BM temsilcisini dün düzenlenen toplantıda tersledi.

6 Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde HAK ve Eşitlik Partisi onursal genel başkanı Pamukoğlu, "Ülkenin şu an ki durumu Birinci Dünya Savaşının öncesindeki durum ile aynı" dedi.