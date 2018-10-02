taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.99985
Euro
6.92685
Altın
1194.36
Borsa
97790.23
Gram Altın
229.719

Brüksel'de emeklilik protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de binlerce çalışan, hükümetin emeklilik reformunu protesto etti.

AA | 02.10.2018 - 14:22..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Brüksel'de emeklilik protestosu

Belçika'nın çeşitli kentlerinden gelen ve hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, emeklilik reformunu eleştiren pankart ve dövizler taşıdı.

ULAŞIM KESİLDİ

Protestoya katılanların, sendikalarını temsil eden renk giysileri ve flamaları dikkat çekti. Protesto nedeniyle toplu taşımada aksamalar yaşandı, Brüksel'de metro, tramvay ve otobüs seferleri büyük ölçüde kesintiye uğradı.

Brüksel'de emeklilik protestosu

EMEKLİLİK VE KIDEM TAZMİNATI TEPKİSİ

Protestocular, hükümetin emeklilik yaşını yükselten ve kıdem tazminatlarını değiştiren düzenlemesine tepki gösterdi. Belçika'da emeklilik yaşının kademeli olarak 2030 yılına kadar 67'ye yükseltilmesi uygulamasının 65 yaşa geri çekilmesi talep ediliyor.

Brüksel'de emeklilik protestosu

Brüksel'de emeklilik protestosu

Brüksel'de emeklilik protestosu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

Para aklama operasyonunda 417 gözaltı

130
Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

Cumhurbaşkanı: Yaz saati devam ediyor

95
Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

Yurt dışına kaçırılan paralar ABD'ye gitmiş

62
Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

Irak güzeli Şeyma Kasım'a ölüm tehdidi

58
Şeyma Subaşı'nın satın aldığı Bebek'teki kafenin sahibi

Şeyma Subaşı'nın satın aldığı Bebek'teki kafenin sahibi

79
ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

ABD'li komutan: Türkiye'ye F-35 verilecek

75
Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında

Başkan Erdoğan AK Parti grup toplantısında

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM