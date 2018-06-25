69 yaşında 3’üncü diplomasını aldı

Antalya’da oturan Rahime Halide Soysal, 'Okumanın, öğrenmenin yaşı yoktur' diyerek üniversite öğrencisi olmaya karar verdi.

Rahime Soysal, 1997 yılında Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden mezun oldu.

RESİM DERSLERİ VERDİ

Çocukluk yaşlarında başlayan sanat aşkını aldığı eğitimlerle pekiştirip eğitim verecek düzeye gelen Rahime Halide Soysal, Akdeniz Üniversitesi’ndeki hobi atölyelerinde farklı fakültelerden öğrencilere resim ve boyama dersleri verdi, Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda (ASMEK) ve atölyesinde öğretici olarak görev yaptı.

DERECEYLE MEZUN OLDU

Yeniden öğrenci olmaya karar veren Rahime Halide Soysal, SDÜ- GSF Tezhip Ana Sanat Dalı Bölümü’nü kazandı. Rahime Soysal, dört yıllık eğitim ardından geçen yıl dereceyle mezun oldu.

Diplomasını alan Rahime Halide Soysal, en büyük hayali olan sanat merkezini açtı. Soysal, merkezinde, güzel sanatlar lisesi ve fakültelere öğrenci yetiştiriyor, genç ve yetişkinlere resim, tezhip, ahşap boyama eğitimleri veriyor.

BÜYÜK DESTEK GÖRDÜ

İkisi doktor, biri mühendis 3 oğlu olan Rahime Halide Soysal, "Benim bugünlere gelmemde eşim ve çocuklarımın, torunlarımın desteği büyük oldu. Heyecanıma heyecan kattılar. 3 üniversite bitirip sanat merkezi açarak hayallerim de gerçek oldu. Bundan güzel mutluluk olur mu?" dedi.