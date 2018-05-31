Sivas'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.

SULARDA MAHSUR KALDILAR

Organize Sanayi Bölgesi 1'inci kısmı sular altında kaldı. Bazı işyerlerini su basarken, araçlar ise su birikintilerinde mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar ise araçlarına dolan suları tahliye etmeyi çalıştı. Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi'nde su birikintisi nedeni ile yol ulaşıma kapandı.

EVLER SULAR İÇİNDE KALDI

Huzur mahallesinde bulunan müstakil evleri ise su bastı. Mehmet Sarıgül'e (67) ait müstakil evin bahçesinde bulunan çok sayıda tavuk ve kuş telef oldu. Evinin sular içinde kaldığını söyleyen Mehmet Sarıgül, "Evimizi tamamen su bastı. 20 tane tavuğum, 50 tane kuşum vardı. Hepsi öldü. Evin içindeki halılar, kilimler her şey suyun içinde kaldı" dedi.































