taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.630
USD
4,7913
EURO
5,5882
ALTIN
189,03
PETR
72,2800

Bab'da 450 polis daha göreve hazır

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçesinde görev yapacak 450 polis mezun oldu.

AA | 17.07.2018 - 20:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in katılımıyla Bab ilçe merkezinde 450 polis için yemin töreni düzenlendi.

Törende, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespiti için eğitilen K9 köpekleri hünerlerini sergiledi.

Bab'da 450 polis daha göreve hazır VİDEO

"HER TÜRLÜ SİLAH EĞİTİMİ VERİLDİ"

Bab'daki Polis Teşkilatı amirlerinden Yusuf Şibli, yaptığı açılamada, ilçede güvenlik çalışmalarına katkı sağlayacak 450 polis adayını, özel eğitimler vererek mezun ettiklerini söyledi.

Şibli, "4.sü düzenlenen program çerçevesinde yeni polis adaylarımıza her türlü silah eğitimi verildi. Olaylara nasıl yaklaşacakları ve güvenliği nasıl sağlayacakları konusunda eğitim aldılar. Bab halkı rahat olsun. İnşallah gelecek günler daha güzel olacak." dedi.

Bab ilçe merkezi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından birçok bölgede görev yapacak yerel güvenlik güçleri, Türk Polis Akademisi tarafından eğitilmişti.

Bab'da 450 polis daha göreve hazır

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bedelli askerlikte son durum

Bedelli askerlikte son durum

970
Bedelli askerlik için 25 gün şartı

Bedelli askerlik için 25 gün şartı

850
Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı

78
Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi

134
MHP ve CHP'den bedelliyle ilgili ilk değerlendirme

MHP ve CHP'den bedelliyle ilgili ilk değerlendirme

358
Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız

72
Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

Bedelli askerlikte şartlar belli oldu

397
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM