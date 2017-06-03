7 ilde acele kamulaştırma kararı alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bazı taşınmazların, yapımı devam eden metro hattı ve transfer merkezi istasyonları ile Konya YHT gar sahası projelerinin bölge ile entegrasyonunun sağlanması, bölgedeki teknik ve sosyal alt-üst yapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

KARAR YAYINLANDI

İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar, bölgedeki kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bazı taşınmazlar da otobüs terminali yapımı amacıyla Akyazı Belediye Başkanlığınca kamulaştırılacak.

Uşak-Merkez Uzundere Göleti işi ve Adıyaman Gömükan Barajı'nın yapımı için gerekli taşınmazların Devlet Su İşleri tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.

MALİYE BAKANLIĞI KAMULAŞTIRACAK

Erzurum ve Sivas'ta hidroelektrik santrallerinin yapımı amacıyla da bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilerek Maliye Bakanlığınca kamulaştırılacak.

Bu arada Kütahya'nın Merkez ilçesi İnköy Mahallesi'ndeki bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.