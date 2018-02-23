taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.709
USD
3,7914
EURO
4,6631
ALTIN
162,01
PETR
66,4100

7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Nevşehir merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonunda 8 asker, 2 polis gözaltına alındı.

İHA | 23.02.2018 - 15:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

ASKER

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Nevşehir merkezli, Afyon, Bayburt, Osmaniye, Bursa, Tunceli, Malatya, Nevşehir ve Kırşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8'İ ASKER, 2'Sİ POLİS

Operasyon kapsamında görevleri devam eden muvazzaf askerler, E.A, S.K, S.Ç, H.B.K, E.A, S.Ç, M.D. ve Y.Y.’nin yanı sıra polis memurları A.A. ve S.Ş. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların Nevşehir İl emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erzincan'da 'tukan' cinsi kuş ele geçirildi
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan ve Güney Amerika’nın tropikal ormanlarında yaşayan "tukan" cinsi kuş ele geçirildi.
Afrin gazisini, öğretmenleri ziyaret etti
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ormanlı Ortaokulu öğretmenleri eski öğrencileri olan Afrin Gazisi Serkan Arık’ı evinde ziyaret etti.
Marmaraereğlisi'ne yapılan belediye binasının maliyeti
Mimari yapısıyla tartışmalara neden olan Marmaraereğlisi Belediye binasının 10 milyon lira maliyetle inşa edildiği açıklandı.
İran-Türkiye arasında transit minibüs seferleri başladı
Türkiye ile İran arasında imzalanan protokolle, Ağrı ile komşu ülkenin Urumiye ve Tebriz kentleri arasında transit minibüs seferleri başlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

474
İvedik Organize Sanayi İHA üretti

İvedik Organize Sanayi İHA üretti

111
Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

145
TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

96
İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

154
Ateist adamın defin vasiyeti

Ateist adamın defin vasiyeti

264
Sivil teröristler iş başında

Sivil teröristler iş başında

318
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM