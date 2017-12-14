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7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altında

Hava sıcaklıkları Kars'ta eksi 19, Ardahan'da eksi 18, Ağrı'da eksi 17, Erzurum'da eksi 8, Iğdır'da eksi 6, Tunceli'de eksi 4 ve Erzincan'da eksi 3 derece ölçüldü.

AA | 14.12.2017 - 10:42..
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Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından bölgedeki 7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce kar yağışının etkili olduğu ve büyük bölümü karla kaplı olan bölgede, havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis olacak.

7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altında


Fotoğraf: İHA (Erzurum)

EN DÜŞÜK HAVA SICAKLIKLARI

Rüzgarın batı yönünden hafif eseceği bölgede, en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere, Kars'ta 19, Ardahan'da 18, Ağrı'da 17, Erzurum'da 8, Iğdır'da 6, Tunceli'de 4 ve Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de 7, Erzurum'da 4, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere, Ağrı'da 7, Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altında
Fotoğraf: İHA (Erzurum)

"ONLAR DOYDUKÇA MUTLU OLUYORUZ"

Soğuk havanın hüküm sürdüğü kentlerden biri olan Ardahan'da, olumsuz hava koşulları yaban hayatı da olumsuz etkilendi.

Kentin Hal Caddesi'ndeki esnaf, soğuk ve doğanın karla kaplı olması yüzünden yem bulmakta güçlük çeken güvercinler ile diğer kuşların yem ihtiyacını karşılıyor.

Esnaf Hakan Taşdemir, her sabah kuşlara yem verdiklerini belirterek, "İşimize başlar başlamaz önce kuşları yemliyoruz. Çünkü bizi bekliyorlar. Onlar doydukça mutlu oluyoruz." dedi.

Güvercinler, her sabah esnafın yem vermeye başlamasıyla adeta yol ve kaldırımlara akın ediyor.


7 ilde hava sıcaklığı sıfırın altında


(Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü Kars'ın Selim ilçesinde bitkiler, ağaçlar kırağı ile beyaza büründü. Karahamza köyünde, dereler buzla kaplandı, ağaçlar, elektrik ve telefon direkleri kırağı tuttu.)

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