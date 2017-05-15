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7 kıtanın en güzeli Bodrum'da seçildi

Bodrum'da bu yıl altıncısı düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2017' (Miss 7 Continents) yarışması, kamp dönemi ardından gala gecesiyle sona erdi.

15.05.2017 - 11:33
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2 ülkenin güzellerinin katıldığı 7 Kıtanın Güzeli 2017' (Miss 7 Continents) yarışmasında birinciliği Belaruslu model Veranika Karobka kazandı.

Karobka, Malezya'da Kasım ayında yapılacak Turizm Kainat Kraliçesi Yarışması'na katılmaya hak kazandı.

7 kıtanın en güzeli Bodrum'da seçildi

GALA GECESİ

Ermeni organizatör Ashot Khachartryan ve Jolly Tur'un destekleriyle Bodrum'da düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2017' yarışmasına katılan güzeller, gala gecesinde birinci olabilmek için boy gösterdi.

22 ÜLKEDEN GÜZELLER GELDİ

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen yarışmada, 22 ülkeden gelen güzeller ilk olarak abiye kıyafetleri ile podyuma çıktı. Yarışmada Türkiye'yi 19 yaşındaki Ayşe Kübra Selvitop temsil etti.

7 Kıtanın Güzeli 2017 FOTO GALERİ

Sahneye bikinileri ile çıkan güzeller, ardından da Karadağlı modacı Aleksandar Dudado'nun gece kıyafetleri ile podyumda boy gösterdi.

7 kıtanın en güzeli Bodrum'da seçildi İZLE

7 kıtanın en güzeli Bodrum'da seçildi

BELARUSLU MODEL BİRİNCİ OLDU

Bodrumlular'ın ilgi gösterdiği yarışmayı yaklaşık 500 kişi izledi. 10 jüri üyesinin güzelleri seçme konusunda zorlandığı yarışmada, birinciliği 23 yaşındaki Belaruslu model Veranika Karobka kazandı.

İKİNCİ İSPANYA, ÜÇÜNCÜ RUSYA'DAN

İspanya'dan katılan 24 yaşındaki Zulema Vazoquez ikinci, Rusya'dan katılan 21 yaşındaki Maria Ponomareva üçüncü, Bulgaristan'dan 18 yaşındaki Tyulin Gadanfer dördüncü, Ukrayna'dan 22 yaşındaki Vlada Verbytska beşinci oldu.

PASTA KESTİLER

Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasıyla dereceye giren modeller, tüm yarışmacılar ve organizasyon komitesi birlikte kutlama pastasını kesti.

7 kıtanın en güzeli Bodrum'da seçildi

7 kıtanın en güzeli Bodrum'da seçildi

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