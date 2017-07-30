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7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali başladı

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen festivalin ilk gününde Emre Aydın ve Işın Karaca konser verdi

30.07.2017 - 06:58
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki açılışta üç yıl aradan sonra festivali yeniden yaptıklarını söyledi.

7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali başladı

Ankaralıların birçoğunun tatile gittiğini belirten Gökçek, tatile gitme fırsatı bulamayanların da eğlenmeye hakları olduğunu dile getirdi.

Gökçek, "Onun için buradayız. Ankaralılara ne yapsak borçlarını ödeyemeyiz." dedi.

7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali başladı

Festival boyunca katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacağını ifade eden Gökçek, çocukları unutmadıklarını, onlar için de çeşitli oyun alanları kurduklarını belirtti.

Melih Gökçek, 9 gün sürecek festivale tüm Ankaralıları davet etti.

7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali başladı

Festivalin ilk gününde Emre Aydın ve Işın Karaca konseri düzenlendi.

Festival kapsamında sergiler, mini konserler, şiir dinletileri, tiyatro, dans ve folklor gösterileri yapılacak.

7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali başladı

7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali başladı

7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali başladı

7. Uluslararası Büyük Ankara Festivali başladı

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