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7 yıl önce firar eden suçlu yakalandı

Bursa'da hakkında 30 ayrı suçtan yakalama kararı verilen ve 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

AA | 26.10.2018 - 03:20..
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

7 yıl önce firar eden suçlu yakalandı

38 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hakkında 30 ayrı suçtan yakalama kararı, kesinleşmiş 38 yıl hapis ve 84 bin lira para cezası bulunan ve 7 yıl önce cezaevinden firar eden 38 yaşındaki Cengiz P'nin Hamitler Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Cengiz P, çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalandı. Ekipler, evde yapılan aramalarda sahte kimlik ve ehliyetler ele geçirdi.

7 yıl önce firar eden suçlu yakalandı

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