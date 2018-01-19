70 yaşında müzisyen oldu

Sarayköy Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında ilçede müzik ile ilgili çalışma başlatıldı. Sarayköy Belediyesi Gençlik Merkezi’nde hayata geçirilen Müzik Kulübü’nde bağlama, keman, ud, gitar, piyano ve şan dersleri veriliyor.

İlk günden bu yana yoğun bir katılımla devam eden müzik kursu, alanında profesyonel eğitmenler tarafından verilerek ilçede bir sanat akademisi havası andırıyor. Memurundan, işçisine, öğrencisinden, öğretmenine her kesimden vatandaşın bir araya geldiği müzik kursumda vatandaşlar hayalindeki enstrümanı çalma şansı buluyor.

70 YAŞINDA BAĞLAMA ÖĞRENİYOR

Müzik kursunun en yaşlı üyesi olan 70 yaşındaki Halil Kocatüfek, kursun açılışından bu yana disiplinli bir şekilde kursa devam ediyor. Müzik kursuna notalı saz çalabilmek için başladığını söyleyen ve "öğrenmenin yaşı olmaz" diyerek tüm yaştaki vatandaşları sanata davet eden Kocatüfek, "Öğrenmenin ne utanması olur ne de yaşı. Öğrenmek her yaşta uygundur. Belediye Başkanımız Ahmet Necati Özbaş, böyle güzel kursları ücretsiz yaparak bizlere fırsat verdi. Kendisine teşekkür ederim. Kara düzen bağlama çalıyordum. Artık notalı öğreneceğim ve daha güzel olacağına eminim" dedi.

"TERAPİ GİBİ OLDU"

Müziğe ilk adımını Sarayköy Belediyesi'nin verdiği ücretsiz müzik kursu ile attığını belirten emekli mimar Orhan Güler, "Müziğe ilk adımımızı 63 yaşında attık. Ud kursu verilecek diye duyduğumda hemen kayıt oldum. Kurslardan büyük keyif alıyorum. Terapi gibi oldu desem olacak" diye konuştu.

Müzik kursunun en küçük üyesi 8 yaşındaki Tusem Ravza Aydın ise, en çok sevdiği enstrümanın keman olduğunu, herkesi dinlendirdiğini ve insanları uyuttuğunu, o yüzden çok sevdiğini söyledi.

Müzik kursunun koordinatörlüğünü üstlenen besteci ve ses sanatçısı Erol Çiftçi, "Uzun yıllar Denizli Belediye Konservatuvarında idareci ve koro şefi olarak görev yaptım. Daha sonra kendime ait okul ve akademi kurdum. Şimdi de Sarayköy’e sevgili Başkan Ahmet Necati Özbaş Bey’e destek olmak amacıyla buradayım. Ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte müziğin temellerini atmak iyi, güzel, kaliteli, bilgili müzisyenler yetiştirmek istiyoruz. Hedefimiz hep büyük, başkanımızın da büyük olduğu için onunla çalışabilme imkanı bulduk. Yeni açılacak Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezinde 7’den 70’e yeteneği olan herkese enstrüman, ses, şan dersleri olmak üzere hemen hemen tüm enstrümanlarda kaliteli bilinçli bir nesil oluşturmak için bir gayretimiz var. Biz bu işe akademik seviyede bakıyoruz" dedi.

"KURSLAR TEMELİMİZ OLACAK"

İlçenin sanatsal ve kültürel değerlerini önemsediklerini belirten Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Ses sanatçısı, besteci ve ses mühendisi Erol Çiftçi hocamız bu Müzik Akademimize destek veriyor. Şimdi Sarayköy Belediyesi olarak bağlama, gitar, keman, ney, piano ve şan kurslarımız başladı. Çok memnunum çünkü müziğin insana kattığı değerler çok büyük. Müziğin dünyanın ortak bir dili olduğuna inanıyorum. Müzik yapan insanların barışla, dostlukla, kardeşlikle pekiştiklerini, yaratıcılık ruhlarının ve konsantrasyonlarının arttığını, ritimle beraber beyinsel ve bedensel gelişimlerinin son derece hızlandığının farkındayız. Müzik ruhun gıdasıdır her ne kadar klasik bir söz olsa da çok doğru bir sözdür. Biz de bu gıdayı güzelliği 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla buluşturmak istedik. Katılımın olması bizi çok mutlu etti. Tabi bu sadece kurslarda kalmayacak. Yakın zamanda ilçemizde açacağımız kültür merkezimizde Sarayköy Belediyesi Türk Halk Korosu ve diğer branşlardaki müziklerin oluşturulmasını sağlayacağız. Bu kurslar bizim sadece temelimiz olacak" şeklinde konuştu.