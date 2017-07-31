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7 yaşında başladı, 70 yıldır saat tamir ediyor

77 yaşındaki Dursun Göngörür, 7 yaşındayken babasının yanında öğrendiği saat tamirciliğini 70 yıldır yapıyor.

31.07.2017 - 11:05
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Mardin'in Derik İlçesi'nde saat tamirciliğini yapan 77 yaşındaki Dursun Göngörür, 70 yıldır saat tamir ediyor. İlçe halkının sevgisini kazanan ve mesleğini azimle sürdüren Göngörür, ilerleyen yaşına rağmen bakımlı hali ve şık giyimi ile de dikkat çekiyor.

7 yaşında başladı, 70 yıldır saat tamir ediyor

ÇOCUKLARINA DA ÖĞRETTİ

Derik İlçesi, Kale Mahallesi'ndeki 7 metrekarelik dükkanda 70 yıldan beri saat tamirciliği yapan 9 çocuk babası Dursun Göngörür, "Bu meslekle 5 çocuğumu ekmek sahibi yaptım. Hepsini ev, bark sahibi yaptım. Dünyada en iyi şey zanaattir. Zanaat her zaman sahibini ve milleti memnun eder. Çocuklarıma da elimden geldiğince bu mesleği öğrettim." dedi.

7 yaşında başladı, 70 yıldır saat tamir ediyor

HALA BAKIMLI VE ŞIK GİYİNİYOR

1947 yılında, 7 yaşındayken babasının yanında saat tamirciliğini öğrenen ve o günden beri mesleği devam ettiren Göngörür, her sabah erken saatlerde 'Gülüm Saat Tamircisi' adlı iş yerine gelerek kepenklerini açıyor. Derik İlçesi'nde bakımlı hali ve şık giyimi ile de dikkat çeken Dursun Göngörür şunları anlattı:
"9 çocuğumdan 5'ine bu mesleği öğrettim. Meslek öğrettiğim çocuklarım ekmek, ev, bark sahibi olabildiler. İlkokula giderken babamın yanında mesleği öğrendim. İlkokulu bitirdiğimde babam bana, 'Memur olacağına bu mesleğe devam et' dedi. Ben de babamı kırmadım. Mesleği şu ana kadar sevgi ve saygı ile yürüttüm."

7 yaşında başladı, 70 yıldır saat tamir ediyor

7 yaşında başladı, 70 yıldır saat tamir ediyor

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