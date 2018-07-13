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700 büyükbaşın olduğu çiftlikte yangın

Kocaeli'de 700 büyükbaş hayvan ve yaklaşık 800 ton samanın bulunduğu çiftlikte yangın çıktı.

İHA | 13.07.2018 - 01:29..
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Gebze'deki bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 3 saatte kontrol altına alındı. Yangında çiftlikte bulunan 200 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

700 büyükbaşın olduğu çiftlikte yangın

700 büyükbaşın olduğu çiftlikte yangın VİDEO

ÇEVRE İLÇELERDEN İTFAİYE EKİPLERİ GELDİ

Yangını gören çiftlik sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Gelen ekipler yetersiz kalınca çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi takviye olarak yangın yerine gönderildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alabilmek içim hummalı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çiftlikte çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alan ekipler iş makineleri ile yanan samanları karıştırdı.

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı olmazken, çiftlikte büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin bulmak için inceleme başlattı.

700 büyükbaşın olduğu çiftlikte yangın

700 büyükbaşın olduğu çiftlikte yangın


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