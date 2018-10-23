CHP Genel Başkanı'nın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın öne çıkan bölümleri şöyle:

"HERKESE BİLDİRDİM DİYOR"

"Kaşıkçı'nın nişanlısı telefon ettiğinde Yasin Aktay ne yapıyor? Sözleriyle okuyorum, 'Bizim istihbaratı da, emniyet güçlerimizi de, Cumhurbaşkanı'nın ofisini de bilgilendirdim.' Yani, herkese bildirdim diyor. 'Kısa bir süre içerisinde kısa sürede bütün makamlar haberdar oldular, hemen gereken tedbirler alındı' diyor. Havaalanında kuş uçsa tespit edilecek bir noktaya gelindi. Kaşıkçı çıkmadı, nişanlısı herkese haber verdi, öyle bir noktaya geldik ki. Güzel.

"ARAMA 10 GÜN SONRA OLUYOR"

5 Ekim, dünya medyası yazıyor içeride öldürüldü diye. MBS, Bloomberg'e açıklama yapıyor, Başkonsolosluk'ta Türkiye'nin arama yapmasına izin verilebilir. Peki arama ne zaman oluyor? 10 gün sonra.

Birinci soru: Neden 5 gün beklediniz, kim size talimat verdi?

İkinci soru: Konsolosluğun konutunda da arama yapılacak. 16 Ekim'de. Şu garip işe bakın, konsolos elini kolunu sallayarak Suudi Arabistan'a gidiyor. Niçin müdahale edilmedi? Hunharca işlenen cinayetin faili ya da tanığı; neden serbest bırakıldı. Dokunulmazlığı var diyorlar, hikaye!

"NASIL OLUYOR DA DEŞELEMEDEN BİR ŞEYLER YAPIYORUZ"

17 Ekim'de başdanışman açıklama yapıyor. "Olayı fazla deşelemeden" diyor. Yav ortada cinayet işlenmiş, masum bir insan öldürülmüş. Nasıl oluyor da deşelemeden bir şeyler yapıyoruz.

Kaşıkçı'yı öldürmek amacıyla ekip geliyor, konsolosluğa yerleştiriliyor. Öldürülüyor. Dünya medyasına yansıyor. Ne oluyor arkasından? Öldürenlerin tamamı, elini kolunu sallayarak Türkiye'den ayrılıyor. 15 kişilik timden 13 kişi, 18.30 ve 22.45 saatlerinde kalkan özel jetlerle, 2 kişi ise tarifeli uçakla gitti deniyor. Katiller herkesin gözünün önünde, uçağa binerek Türkiye'den ayrılıyor.

Kılıçdaroğlu: Türkiye çadır devletine döndü VİDEO

"TÜRKİYE ÇADIR DEVLETİNE DÖNDÜ"

Ne diyordu Yasin Aktay BBC'ye yaptığı açıklamada: Bütün makamlar haberdar oldular. Kuş uçsa tespit edilir. Kuş değil, katiller uçtu. Bu, şu anlama geliyor. Türkiye bir çadır devletine dönmüştür. Gelip Türkiye'de cinayet işleyebilirsiniz, kimse size dokunmaz.

Bugün beyefendi diyor ki, failler İstanbul'da yargılansın. Beyefendi, onlar senin gözetiminde ve himayende yurtdışına çıktı.

"PARA YÜZÜNDEN KAÇIKÇI'NIN KATİLLERİNİ SERBEST BIRAKTILAR"

Para yüzünden Kaşıkçı'nın katillerini serbest bıraktılar.



Tek adam rejiminde üniversiteler bilgi üretmez noktaya geldiler. Devleti yönetenlerin yalan söylemeye hakları yoktur. Erdoğan 13 Ekim'de, 'Türk üniversitelerinin tarihlerinin en güçlü, en özgür, en bağımsız dönemini yaşadığını biliyoruz' diyor. Zaytung haberi değil bu.



Erdoğan 19 Ekim'de 'Türkiye'nin 500 üniversite arasında esamesi okunmuyor. Demek ki bir şeyleri ihmal ettik' diyor. Beyefendi hala kandırılıyorsunuz farkında mısınız? Beyefendi seni PKK kandırdı, FETÖ kandırdı; yaptığın her şey yanlış.



Gittiğiniz her yerde 'AK Parti iktidarı yolsuzluk, pahalılık, işsizlik, israf, adaletsiz, tefecilere hizmet eden iktidar demektir' deyin."