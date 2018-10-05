Vüs’at O. Bener ‘den hayat üzerine tespitler içeren alıntılar

Bener, 1950’de, “Dost” adını verdiği öyküsüyle, New York Herald Tribune Gazetesi ile Yeni İstanbul Gazetesi’nin birlikte düzenlediği öykü yarışmasında üçüncülük kazandığında tanınır hale geldi. Ardından birçok dergide yayımlanan öyküyle de bunu pekiştirdi.

Ham gerçekliği edebi bir temele oturtmayı başararak yol alan Bener, günlük olaylarla bilinçaltında biriktirdiklerini birleştiriyordu. Özellikle genç yaşta doğum sırasında kaybettiği eşinden ve bebeğinden sebep eserlerinde ölüm önemli bir konu oldu. Ayrıca anlamak için okura özellikle görev düşen düz yazılarının yanı sıra şiirleri de kısa, ironik ve şaşırtıcıydı…

Hikayesi böylesine derin Bener’den yaşamı irdeleyen alıntılar seçtik. İşte 18 özel alıntı…

- İnsan ölmekten değil, ölümden korkarmış.

(Dost Yaşamasız)

*

- Yaşlandıkça tuhaflaşıyorsun.

(Siyah – Beyaz)

*

- Dipnot: Öpmek de yazılamıyor ki, bağışla…

(Buzul Çağının Virüsü)

*

- Seni seviyorum. Yanlış anlama: Çok fazlanı değil, sen eksiğini.

(Buzul Çağının Virüsü)





- N'apalım yâni, ağlayak da iki gözden mi olak!

(Canım Tavşancığım)

*

- Gel! O kadar uzak değil, dağlar aşılabiliniyo!

(Canım Tavşancığım)

*

- Kendimizi bir yana koyduğumuzu varsayıp, yakınlarımızın sınırsız isteklerini

karşılamaya çabalamak, onları bu sakat alışkanlıklarından uzaklaştırmaya

yanaşmamak, hatta onların bu tutumlarını özendirmek neden erdem sayılıyor?

(Bay Muannit Sahtegi’nin Notları)

*

- Herkes birbirini gözetli­yor. Yeter ki anlamasın gözetlenen.

(Dost Yaşamasız)





- N'olur gitme. Bak öldürürüm kendimi. Vicdansız mısın o kadar?

- Vicdan da kim? Ne işi var aramızda?

(Siyah – Beyaz)

*

- Sarılmaklığım mı ge­rekecek, çokbilmişçesine kucaklarım.

(Dost Yaşamasız)

*

- Salt çözümsüzlük, çözümdür.

(Kapan)

*

- Sabret, öfken çiçek açacak bir gün.

(Siyah – Beyaz)

*

- Ne ki, bence rastlantı dostluklar kan bağının getireceği sevecenlikten daha güçlü.

(Mızıkalı Yürüyüş)





- Okumuyorlar efendim. Bol bol dedikodu, can sıkıntısı...

(Siyah – Beyaz)

*

- Alışmaya alışacağız çaresiz.

(Buzul Çağının Virüsü)

*

- Hangi aşkın akıllı olmaya hakkı vardır?

(Buzul Çağının Virüsü)

- Bilinmezliği kestirebilmek için umut saçmalığına sığınabilirsin. Gülünür. Dahası delimtirek kahkahalar atılır. Belki böylesi yöntem yaşamaya bağlı tutar insanı.

(Kapan)

*

- Her şey tükeniyor cancağızım, yaşanmadan!

(Mızıkalı Yürüyüş)

Damla Karakuş

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