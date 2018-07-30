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LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

AA | 30.07.2018 - 11:11..
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2 Haziran’da gerçekleşen LGS’nin tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

DÖRT AŞAMALI YERLEŞTİRME

Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek. 6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

SINAVLI VE SINAVSIZ YERLEŞTİRME

2018 ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YERLEŞTİRME

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme gerçekleşecek.

Merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme olacak.

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

NAKİL SÜRECİ

TEOG’da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak.

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