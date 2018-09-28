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71 yaşındaki alzheimer hastası intihar etti

Samsun Bafra'da 71 yaşındaki alzheimer hastası Fehime Yörük, kendini iple asarak intihar etti.

DHA | 28.09.2018 - 20:31..
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Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Okul 2’nci Sokak’ta iddiaya göre, alzheimer başlangıcı teşhisi konulan Fehime Yörük, girdiği bunalım sonucu kendisini evinin çatı katında iple asarak intihar etti.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu fark eden yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Yörük’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yörük'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

71 yaşındaki alzheimer hastası intihar etti

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