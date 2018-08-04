CHP'de kurultay krizi büyüyor

CHP'nin muhalefet kanadı seçim istiyor, bu doğrultuda çalışmalar yürütyor ancak genel merkez bu işi kolay bırakacak gibi görünmüyor.

Geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultay için imza toplayan Muharrem İnce yanlıları, dün aldıkları olumsuz cevap karşısında hayal kırıklığına uğradı. Özellikle imza sayılarının yeterli olduğunu belirten muhalefet kanadı karara itiraz etti.

KAPSAMLI İNCELEME BAŞLIYOR

"Seçim yok" kararı ile hayal kırıklığına uğrayan CHP'nin muhalefeti, genel merkezden yeni bir darbe yemek üzere. İmzalarda tutarsızlıklar olduğunu iddia eden genel merkez, noter tasdikli evrakların ayrıntılı olarak incelenmesi kararını aldı.

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