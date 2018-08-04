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CHP'de kurultay krizi büyüyor

CHP'de değişim isteyen muhaliflerin yaktığı kurultay ateşi, kendilerini yakmak üzere. Seçim için delegelerden imza toplayan İnce yanlıları, partinin kapsamlı incelemesine takıldı.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 10:03..
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CHP'de kurultay krizi büyüyor

CHP'nin muhalefet kanadı seçim istiyor, bu doğrultuda çalışmalar yürütyor ancak genel merkez bu işi kolay bırakacak gibi görünmüyor.

Geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultay için imza toplayan Muharrem İnce yanlıları, dün aldıkları olumsuz cevap karşısında hayal kırıklığına uğradı. Özellikle imza sayılarının yeterli olduğunu belirten muhalefet kanadı karara itiraz etti.

CHP'de kurultay krizi büyüyor

KAPSAMLI İNCELEME BAŞLIYOR

"Seçim yok" kararı ile hayal kırıklığına uğrayan CHP'nin muhalefeti, genel merkezden yeni bir darbe yemek üzere. İmzalarda tutarsızlıklar olduğunu iddia eden genel merkez, noter tasdikli evrakların ayrıntılı olarak incelenmesi kararını aldı.

CHP'de kurultay krizi büyüyor

FOTOKOPİ BELGE İHTİMALİ

CHP Genel Merkezi, muhaliflerce önceki gün teslim edilen beyannameleri tek tek inceleyecek. İnceleme yapılırken imzası bulunan kişilerin gerçek delege ve evrakın da gerçek olup olmadığına bakılacak. Özellikle belgenin renkli fotokopi olma ihtimali üzerinde durulacak. İmzasını geri çeken delegelerin noter beyannamesi de aynı şekilde incelenecek. Parti yönetiminin ıslak imzalı belgeler olmadan, ilgilisinin dışında suret tasdiki yapan noterler hakkında yasal işlem başlatacağı öğrenildi.

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CHP'de kurultay krizi büyüyor

YILAN HİKAYESİNE DÖNEN KURULTAY SÜRECİ

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde alınan yenilgiye rağmen parti tabanında yeni bir heyecan oluşturan Muharrem İnce, genel başkanlık için hazırlıklara başlamış, kurultay için gerekli olan imza sayısını toplamaya çalışmıştı. Gelinen son noktada muhalif delegelerin imzalarının toparlandığını belirten İnceciler seçim hazırlıkları başlasın mesajını verirken genel merkez de önce imza sayısı az sonraysa evraklar incelensin talimatını vermişti.

Yenilik isteyen muhalif CHP'lilerin seçim talebi tam bir yılan hikayesine dönüştü.

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