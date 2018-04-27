taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.093
USD
4,0494
EURO
4,8951
ALTIN
172,05
PETR
74,5200

Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde, Kani Rash olarak adlandırılan bölgedeki askerlerimize yönelik terör örgütünce yapılan saldırıda 1 Mehmetçik şehit oldu.

DHA | 27.04.2018 - 16:50..
  1. Haberler
  2. Gündem

Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, hain saldırının ardından bölgede hava destekli operasyonlar başlatıldığını belirterek şöyle dedi:

1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 ASKER YARALANDI

"27 Nisan 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

HAVA DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Olayı müteakip saldırıyı gerçekleştiren teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla bölgede hava destekli operasyon başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FETÖ'cü 3 eski EDOK komutanına ömür boyu hapis
Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe Eğitim Destek Komutanı olan eski Korgeneral Metin İyidil ile birlikte 2 kişiye ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.
Tunceli'de 3 terörist daha öldürüldü
Tunceli'nin Aliboğazı kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısı 6'ya ulaştı.
İstanbul Valiliği 1 Mayıs önlemlerini açıkladı
Güvenlik ve trafik tedbirleri kapsamında 26 bin 174 personel bayram kutlamalarında görev alacak.
Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek
Doğu Perinçek için 100 bin imza toplanmasına destek veren Gezen "Bir imza da benden." dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

CHP'den İYİ Parti'ye gönderilenler yine istifa edecek

566
Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri buluştu

96
Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

Abdullah Gül'e adaylığı soruldu

578
CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

CHP'li Bülent Tezcan'ın panik anları

107
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında kriz

241
Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi

358
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kim ile tokalaştı

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM