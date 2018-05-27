73 il için 7 bin bekçi alımı yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı doğrultusunda Emniyet teşkilatı bünyesine 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi daha katılacak.

73 İLDE GÖREV ALACAKLAR

Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin www.pa.edu.tr internet sitesinden duyurulacak. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.

Geçen yıl kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmış, sınavlarda başarılı olanların eğitimleri il emniyet müdürlüklerine bağlı eğitim şubelerinde verilmişti.

Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.