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73'üncü BM Genel Kurulu New York'da başladı

BM'nin New York'ta düzenlenen 73'üncü toplantısında Genel Sekreter António Guterres konuşmasıyla açıldı. Guterres dünyayı iş birliği ve uyuma içinde çalışmaya davet etti.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 17:07..
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BM'in 73'üncü oturmu bugün New York'ta başladı. Genel Sekreter Guterres'in konuşmasıyla başlayan tolantıda birlik mesajı verildi.

73'üncü BM Genel Kurulu New York'da başladı

GUTERRES'TEN BİRLİK ÇAĞRISI

BM Genel Sekreter'i Antionio Guterres dünya liderlerlerine en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde uluslararası işbirliği ve BM'de reform çağrısı yaptı.

73'üncü BM Genel Kurulu New York'da başladı

ARAKAN MESELESİ GÜNDEMDE

Guterres konuşmasında, "Suriye'de Yemen'de savaşlara son veremeyişimize öfke yağıyor. Arakanlılar sefalet içinde sürgünde ve adalet istiyor" ifadelerini de kullandı.

73'üncü BM Genel Kurulu New York'da başladı

BAŞKAN ERDOĞAN'DA KONUŞACAK

Bu yılki teması "Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Adil ve Sürdürülebilir Toplumlar için Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar'' olarak belirlenen BM 73. Genel Kurulu görüşmelerinde Türkiye'yi Başkan Erdoğan temsil ediyor. Erdoğan toplantıda konuşma yapacaklar listesinde 6'ıncı sırada bulunuyor.

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