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74 yaşında güzel sanatlar fakültesine girdi

Emekli ziraat mühendisi Hayati Fidan, özel yetenek sınavıyla Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü kazandı.

AA | 06.09.2018 - 13:05..
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Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni 1966 yılında tamamlayan Hayati Fidan, ziraat mühendisi olarak görev yaparken formasyon eğitimi alarak zaman zaman ziraat okullarında tekniker eğitimleri de verdi.

HOBİ OLARAK BAŞLADI

Yıllarca çiftçi eğitimleri, tekniker yetiştirilmesi ve mühendislik çalışmalarını sürdüren Hayati Fidan, 1995 yılında emekli olduktan sonra, güzel sanatlara olan ilgisini hobi olarak sürdürdü.

74 yaşında güzel sanatlar fakültesine girdi

YETERLİ PUANI ALDI

Arkadaşlarına hobisini eğitimle perçinleyeceği hayalini anlatan Hayati Fidan, bu hayalini gerçekleştirmek için girdiği üniversite sınavında yetenek sınavlarına girebilecek puanı aldı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yetenek sınavlarında başarılı olan Hayati Fidan, fakültenin heykel bölümünde eğitim almaya hak kazandı.

"ÖĞRENCİLİK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Hayati Fidan, "Bana ‘bu yaştan sonra ne işin var üniversitede?’ diye çok soru yöneltenler vardı ancak insan öğrenme arzusundan asla vazgeçmemeli. Ben eğitimi tercih ettim. Emeklileri ya kahvede ya camide ya da hastanede görürsünüz. İnsanların mutlaka hobileri olmalı. Öğrencilik dünyanın en güzel şeyi, öğreniyorsunuz bundan daha güzel bir şey olur mu? Yeni şeyler öğrenecek olmanın hoş duygularını yaşıyorum. İntibak sorunum olmaz, kısa sürede okula da arkadaşlarıma da öğretmenlere de alışacağımı biliyorum." dedi.

74 yaşında güzel sanatlar fakültesine girdi

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