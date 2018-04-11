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Haftanın önerileri

Kitap Ayracı, bu hafta hangi kitapları öneriyor?

Özel Haber | 11.04.2018 - 15:20..
  1. Haberler
  2. Kitap
Haftanın önerileri

haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için Kitap Ayracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...

Haftanın önerileri

ON ALTI BATIKTA DÜNYA TARİHİ

UNESCO’nun bir tahminine göre yeryüzü denizlerinde üç milyon deniz kazası olmuş. Bu kitapta milyonlarca gemi kazası ve binlerce yeri belirlenmiş batık arasından, on altısı şu üç kritere göre seçilmiş: 1. Batık, insanlık tarihinde önemli bir etki yapmış türden bir gemiyi temsil etmeli; 2. Yeryüzünün her yerinden gemi kazaları ele alınmalı; 3. Gemi kazasının, geminin içinde hareket ettiği dünyaları, örneğin ekonomileri, göçleri, fikir hareketlerini, siyasi rekabetleri, savaşları ve çevresel kısıtlamaları betimleyen, arkeolojik bulgu ve literatür açısından iyi belgelendirilmiş olmalı...

On Altı Batıkta Dünya Tarihi

Stewart Gordon

Çev.: Zülal Kılıç

Kitap Yay.

S.: 302

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Haftanın önerileri

DEPREYONA GİRİŞ REHBERİ

Terapistinizin numarası telefonunuzun hızlı arama listesinde mi? Şiirlerinizde gözyaşı lekeleri mi var? İnsanlar size mutlu olduklarını söylediklerinde, düşük standartları olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Öyleyse depresyona hoş geldiniz!...

Depresyona Giriş Rehberi

Dana Eagle

Çev.: Lale Tayla

Paloma Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix Haftanın önerileri

GÜVENİN ÖLÜMÜ

Güvenin Ölümü, Virginia Woolf’un dilimize ilk kez çevrilen denemelerinden oluşmaktadır. Bu metinler yazarın sanattan edebiyata, yazarlardan dostlarına kadar uzanan engin ve eşsiz düşüncelerini bir araya getiriyor. Olaylara ve insanlara bakışındaki tedirginlik ve eleştirel yaklaşımıyla, Virginia Woolf sevgili okurlarını keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

Güvenin Ölümü

Virginia Woolf

Çev.: Zuhal Inal

Aylak Adam Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Haftanın önerileri

FELSEFİ AKIL OYUNLARI

... Burada gerçek felsefe söz konusu değildir; en fazla bir tavşan yetiştiricisinin mesleğinin kendisi için bir bilim olduğunu söylediğinde söz konusu olan bilim kadar bir felsefeden bahsedilebilir. Öyleyse “doğru” felsefe ve “doğru” filozoflar nerededirler? Görünüşe bakılırsa her ikisi de, kalın ve anlaşılması oldukça zor kitaplarda bulunurlar...

Felsefi Akıl Oyunları

Robert Zimmer

Çev.: Sema Özgün

Profil Kitap

S.: 335

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Haftanın önerileri

BÜYÜK WOOTTON DEMİRCİSİ

“Bu masalı ne kadar yakından incelerseniz, ardındaki fikrin ihtişamı kendini o kadar gösterecektir; ister yedi yaşında olun ister yetmiş yaşında, okumak isteyeceksiniz”. (New Statesman)

Büyük Wootton Demircisi

J.R.R. Tolkien

Çev.: Niran Elçi

İthaki Yay.

S.: 216

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Haftanın önerileri

PICASSO VE AŞÇISI

Picasso ve Aşçısı güçlü bir ruhu olan; tutkunun, aşkın, müthiş lezzetlerin, dokunaklı hikâyeler kadar karmaşık ilişkilerin iç içe geçtiği nefis bir üç katmanlı romandır. Nadir bulunan, sürükleyici ve gizemli...

Picasso ve Aşçısı

Camille Aubray

Çev.: Eser Ulun

Altın Kitaplar

S.: 448

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Haftanın önerileri

ÇİKO'NUN SEÇİMİ

Seren'in babası uzun yol gemi kaptanıdır. Seferden her dönüşünde, gemici çantasından türlü türlü hediyeler çıkar. Bu kez İtalya'dan, simsiyah tüylü, yerinde duramayan bir köpekle çıkagelmiştir. Sevimli köpeğin adını Çiko koyarlar. Büyüyünce sirkte çalışmak isteyen Seren, doğum gününde, yakın arkadaşı Cemo'yla sirke gitme fırsatı yakalar. Seren'in akrobat sanılması yetmezmiş gibi, Çiko'yla ilgili bir sürpriz de onları beklemektedir...

Çiko'nun Seçimi

Füsun Çetinel

Günışığı Kitaplığı

S.: 120

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Haftanın önerileri

ARİF V 2016

Elinizde tuttuğunuz senaryo, yaklaşık bir buçuk yıl süren yoğun emeğin son ürünü olarak meraklılarının beğenisine sunuldu. Film yapımı sırasında seyircinin finalde ne seyredeceğini aylar evvel bizlere tane tane anlatan senaryomuz artık okurlarıyla buluşmaya hazır...

Arif V 216

Cem Yılmaz

Inkılâp Yay.

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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