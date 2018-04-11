haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için Kitap Ayracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
ON ALTI BATIKTA DÜNYA TARİHİ
UNESCO’nun bir tahminine göre yeryüzü denizlerinde üç milyon deniz kazası olmuş. Bu kitapta milyonlarca gemi kazası ve binlerce yeri belirlenmiş batık arasından, on altısı şu üç kritere göre seçilmiş: 1. Batık, insanlık tarihinde önemli bir etki yapmış türden bir gemiyi temsil etmeli; 2. Yeryüzünün her yerinden gemi kazaları ele alınmalı; 3. Gemi kazasının, geminin içinde hareket ettiği dünyaları, örneğin ekonomileri, göçleri, fikir hareketlerini, siyasi rekabetleri, savaşları ve çevresel kısıtlamaları betimleyen, arkeolojik bulgu ve literatür açısından iyi belgelendirilmiş olmalı...
On Altı Batıkta Dünya Tarihi
Stewart Gordon
Çev.: Zülal Kılıç
Kitap Yay.
S.: 302
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DEPREYONA GİRİŞ REHBERİ
Terapistinizin numarası telefonunuzun hızlı arama listesinde mi? Şiirlerinizde gözyaşı lekeleri mi var? İnsanlar size mutlu olduklarını söylediklerinde, düşük standartları olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Öyleyse depresyona hoş geldiniz!...
Depresyona Giriş Rehberi
Dana Eagle
Çev.: Lale Tayla
Paloma Yay.
S.: 144
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GÜVENİN ÖLÜMÜ
Güvenin Ölümü, Virginia Woolf’un dilimize ilk kez çevrilen denemelerinden oluşmaktadır. Bu metinler yazarın sanattan edebiyata, yazarlardan dostlarına kadar uzanan engin ve eşsiz düşüncelerini bir araya getiriyor. Olaylara ve insanlara bakışındaki tedirginlik ve eleştirel yaklaşımıyla, Virginia Woolf sevgili okurlarını keyifli bir yolculuğa davet ediyor.
Güvenin Ölümü
Virginia Woolf
Çev.: Zuhal Inal
Aylak Adam Yay.
S.: 224
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FELSEFİ AKIL OYUNLARI
... Burada gerçek felsefe söz konusu değildir; en fazla bir tavşan yetiştiricisinin mesleğinin kendisi için bir bilim olduğunu söylediğinde söz konusu olan bilim kadar bir felsefeden bahsedilebilir. Öyleyse “doğru” felsefe ve “doğru” filozoflar nerededirler? Görünüşe bakılırsa her ikisi de, kalın ve anlaşılması oldukça zor kitaplarda bulunurlar...
Felsefi Akıl Oyunları
Robert Zimmer
Çev.: Sema Özgün
Profil Kitap
S.: 335
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BÜYÜK WOOTTON DEMİRCİSİ
“Bu masalı ne kadar yakından incelerseniz, ardındaki fikrin ihtişamı kendini o kadar gösterecektir; ister yedi yaşında olun ister yetmiş yaşında, okumak isteyeceksiniz”. (New Statesman)
Büyük Wootton Demircisi
J.R.R. Tolkien
Çev.: Niran Elçi
İthaki Yay.
S.: 216
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PICASSO VE AŞÇISI
Picasso ve Aşçısı güçlü bir ruhu olan; tutkunun, aşkın, müthiş lezzetlerin, dokunaklı hikâyeler kadar karmaşık ilişkilerin iç içe geçtiği nefis bir üç katmanlı romandır. Nadir bulunan, sürükleyici ve gizemli...
Picasso ve Aşçısı
Camille Aubray
Çev.: Eser Ulun
Altın Kitaplar
S.: 448
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ÇİKO'NUN SEÇİMİ
Seren'in babası uzun yol gemi kaptanıdır. Seferden her dönüşünde, gemici çantasından türlü türlü hediyeler çıkar. Bu kez İtalya'dan, simsiyah tüylü, yerinde duramayan bir köpekle çıkagelmiştir. Sevimli köpeğin adını Çiko koyarlar. Büyüyünce sirkte çalışmak isteyen Seren, doğum gününde, yakın arkadaşı Cemo'yla sirke gitme fırsatı yakalar. Seren'in akrobat sanılması yetmezmiş gibi, Çiko'yla ilgili bir sürpriz de onları beklemektedir...
Çiko'nun Seçimi
Füsun Çetinel
Günışığı Kitaplığı
S.: 120
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ARİF V 2016
Elinizde tuttuğunuz senaryo, yaklaşık bir buçuk yıl süren yoğun emeğin son ürünü olarak meraklılarının beğenisine sunuldu. Film yapımı sırasında seyircinin finalde ne seyredeceğini aylar evvel bizlere tane tane anlatan senaryomuz artık okurlarıyla buluşmaya hazır...
Arif V 216
Cem Yılmaz
Inkılâp Yay.
S.: 176
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Damla Karakuş