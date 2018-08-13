75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİ

Tebliğe göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında, örgün eğitim yapan özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre, her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere eğitim ve öğretim desteği verilebilecek.

1 YIL ŞARTI

Eğitim ve öğretim desteğinden, özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her durumda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek.

ÖĞRENCİ SAYISI BAKANLIK TARAFINDAN BELİRLENECEK

Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MEB tarafından belirlenecek. Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak verilecek.

Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi istenecek.

Süresinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

DESTEK TUTARLARI

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim görecek her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları belirlendi.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290'ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610'ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verilecek.

BAKANLIK BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

llere göre eğitim ve öğretim desteği verilecek okul kademe ve türleri, öğrenci sayısı, öğrenci ve okul seçilmesine ilişkin ölçütler ile diğer ilgili hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak kılavuzda belirtilecek.

İllere okul türlerine göre ayrılan öğrenci kontenjanından az talep gelmesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığı boş kalan kontenjanları aynı okul türünden talebin fazla olduğu illerde kullanabilecek. Eğitim öğretim desteği, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.