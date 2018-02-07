75 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle dolandırdı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde uzun süre önce eşini kaybeden İbrahim T. (75), Bayramyeri Meydanı'nda oturduğu sırada yanına yaklaşan Nurhan Partar (37) ile tanıştı.

Bir süre ilişki yaşadığı Partar'ın evlenmek istediğini söylemesi üzerine teklifini kabul eden yaşlı adam, kadınla birlikte düğün alışverişine çıktı.

ALTIN VE PARALARLA KAÇTI

Bir kuyumcudan aldıkları 6 bin lira değerindeki altın ve 10 bin liralık banknotla Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyona giden yaşlı adam, sabah uyandığında kadının altın ve paralarla kaçtığını fark etti ve durumu jandarmaya bildirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Pansiyon ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Nurhan Patır'ın Pelitlibağ Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Eve yapılan operasyonda gözaltına alınan Patır, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.