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Van'da terör operasyonu

Erciş'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

17.11.2017 - 09:42
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Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Van'da terör operasyonu

KIRSAL ALANDA OPERASYON

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Erciş Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Doluca Mahallesi'nin kırsal alanında operasyon düzenlendi.

Van'da terör operasyonu

BİRÇOK MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda bir sığınakta on altı 100 metrelik kablo, 5 akü, 3 dolu piknik tüpü, 2 piknik tüpü başlığı, 5 kilogram otlu peynir, beş 180 litrelik jelikan bidon içerisine istiflenmiş vaziyette 40 gramlık baton çikolata, 20 gramlık muhtelif konserve, 5,5 litre sıvı yağ, bir kilogram tahin, dört 500 gramlık çay, 500 gram pul biber, 10 kilogram küp şeker, 10 kilogram makarna, 2 kilogram dut pekmezi, 6 bisküvi, 2,5 kilogram siyah zeytin, 10 su bardağı, çaydanlık, 5 boş pet şişe, tencere, tava, 10 kaşık ve çatal, 16 çorap, kazma, kürek, murç, balta, keser ve 3 karton bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Van'da terör operasyonu

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği bildirildi.

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