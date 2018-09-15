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3.5 milyon liralık araç yolda kaldı

Sarıyer'de yaklaşık 3.5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında bulunan araç için servis çağrıldı. Yolda kalan araç çekici yardımı ile tamire götürüldü.

DHA | 15.09.2018 - 20:23..
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Büyükdere Caddesi Maslak mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeki lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle durdu.

ÇEKİCİYLE SERVİSE GÖTÜRÜLDÜ

Sürücü, tüm uğraşlarına rağmen, dünyanın en pahalı otomobilleri arasında gösterilen lüks aracı çalıştıramadı. Bunun üzerine sürücü, servis çağırdı. Servis çalışanı da, akünün bitmiş olabileceği ihtimaliyle takviye yapmasına rağmen aracı çalıştırmayı başaramadı.

Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan lüks otomobil, çekici yardımıyla tamir edilmek üzere servise götürüldü.

İran uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen otomobilin arıza yapması nedeniyle caddenin bir şeridi bir süre trafiğe kapandı ve araç yoğunluğu oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılması ardında trafik normale döndü.

3.5 milyon liralık araç yolda kaldı

3.5 milyon liralık araç yolda kaldı

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