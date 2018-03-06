76 yıl önce batırılan uçak gemisinin enkazına ulaşıldı

Avustralya'nın yayın kuruluşu ABC, 8 Mayıs 1942'de Japonya'nın torpido yardımıyla batırdığı ABD'nin uçak gemisi ile ilgili bir yayın yaptı.

ÇALIŞMALAR BAŞARIYA ULAŞTI

Yayında 'Lady Lex' lakaplı uçak gemisinin enkazına Mercan Denizi'nde ulaşıldığı açıklandı. Microsoft'un kurucularından ABD'li milyarder Paul Allen tarafından finanse edilen ekip, böylece çalışmalarını başarıyla tamamladı.

Allen çalışmaların ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Allen, "Cesaret, sebat ve fedakarlıkla ülkemize hizmet eden herkese şükran borçluyuz." diye konuştu.

35 UÇAKLA BATMIŞTI

​İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Pasifik'te ilerlemesini durdurmak için ABD'nin diğer uçak gemisi USS Yorktown ile Japon kuvvetlerine karşı savaşa katılan Lady Lex, 8 Mayıs 1942'de torpidoyla vurulmuş, 216 kişilik mürettebat ve 35 uçakla batmıştı.