Sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük tahmin raporunda yurdun birçok bölgesi için yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Sıcaklığın doğu kesimlerde 1-3 derece arasında azalacağı ve batı bölgelerde de 2-4 derece arasında artacağı belirtildi.

BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Erzurum, Kars, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR MARMARA'DA GÜNEŞ YOK

Pazartesi günü yurdun bir çok bölümünde güneş açarken Marmara'da sağanak sürecek. Perşembe günü ise Marmara'da, batı Karadeniz'de, Ege ve Akdeniz'de güneş açarken yurdun doğu kesiminde sağanak sürecek.