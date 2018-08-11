77 yaşında okur yazar oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği yurdun çeşitli kentlerinde 7'den 70'e meyvelerini vermeye devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi tarafından bu kapsamda ilçedeki Vali İzzettin Küçük Kültür Merkezi'nde düzenlenen kursun "en özel" kursiyeri olan 77 yaşındaki Rahime Acin, başarısıyla ön plana çıkıyor.

3 AYDA OKUMA VE YAZMAYI ÖĞRENDİ

Çocukken babasının fotoğrafının çekilmesine izin vermediği için eğitimine başlayamayan Acin, genç yaşta hayatını birleştirdiği eşini de tansiyon rahatsızlığı nedeniyle kaybedince okumaya fırsat bulamadı ve kendisini 9 çocuğuna adadı.

Yetim kalan 9 çocuğunu okutan Acin, kendi eğitimine ise 3 ay önce mahallesinde belediye bünyesinde açılan okuma yazma kursuna kayıt yaptırarak başladı. Acin, azmi ve başarısıyla kısa sürede okuma yazmayı öğrenerek herkesin takdirini kazandı.

"YANLIŞ MAHALLELERE GİDİYORDUM"

Acin, yıllarca okuma yazma bilmemesi nedeniyle zorluk yaşadığını kaydetti.

Okuma yazma bilmeyenlerin halinden en iyi kendisi gibi olanların anlayabileceğini ifade eden Acin, "Artık her yere rahatça gidebilirim. Harfleri tanımasam nereye gideceğimi nasıl bileceğim. Şimdi okumayı öğrendim, evimin olduğu Bağlarbaşı Mahallesi'ne rahatça geliyorum. Önce bilmiyordum sürekli yanlış mahallere gidiyordum. Ben de ne olursa olsun gideceğim, okuma öğreneceğim, hayalime kavuşacağım dedim ve buraya geldim, başardım." diye konuştu.

Rahime Acin, çevresindeki herkesin okuma yazmayı öğrenmesinden dolayı kendisini tebrik ettiği için de mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Özellikle küçük oğlu İbrahim'in okuma yazma öğrenmesine sevindiğini anlatan Acin, "İlk başta harfleri falan hiç tanımıyordum, yavaş yavaş öğrendim. Eve gittiğimde önce televizyondan büyük harflerle yazılanları okumaya çalıştım. Buradan çıktıktan sonra da evde sürekli tekrar yaptım ve iyice öğrendim." dedi.