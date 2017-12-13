taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.050
USD
3,8421
EURO
4,5182
ALTIN
153,66
PETR
63,9200

TÜSİAD büyüme rakamlarından memnun

TÜSİAD Başkanı Bilecik, büyüme rakamlarının gerçekten çok iyi olduğunu bunun alkışlanacak bir durum olduğunu ifade etti.

İHA | 13.12.2017 - 07:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
TÜSİAD büyüme rakamlarından memnun

TÜSİAD büyüme rakamlarından memnun

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans salonunda düzenlenen "15. Girişimcilik Günleri" programında, kalkınma ve gelişmede girişimciliğin önemini anlattı.

"LAMI CİMİ YOK"

TÜİK tarafından açıklanan yüzde 11,1'lik rekor büyüme rakamına da değinen Bilecik, şöyle konuştu: "Büyüme sadece Türkiye'nin değil dünya için en önemli parametre. Yani bugün baktığımız zaman bir büyüme, gelişme olmadan olmaz nihayetinde. Bu 11,1 büyüme hakikaten alkışlanacak bir başarı, bunun lamı cimi yok.

TÜSİAD büyüme rakamlarından memnun VİDEO

"GÖRMEZDEN GELMEMEK GEREKLİ"

Ancak üç nokta söylemek isterim, bundan dolayı görmezden gelmemek gerekli 11,1'lik büyümeyi. Dünyada gelişmekte olan ülkeler içerisinde yapılmış önemli bir başarı. Ancak, bir önceki yıl eksi 1,8'di büyümemiz. Biliyorsunuz hain darbe girişiminin 15 Temmuz'un da olduğu döneme rast geldiği için 11,1 baz etkisi, yani eksi 1,8'den geldiği için önemlidir bu anlamda. Bu önemli noktalardan bir tanesi."

İlginizi Çekebilir
Liderler Kudüs için İstanbul'da
İstanbul'da düzenlenecek olan Kudüs zirvesine Rusya'dan bile temsilci gelirken Suudi yetkililer daveti geri çevirdi.
Meclis'teki abdesthane HDP'yi rahatsız etti
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te abdesthaneye gerek olmadığını söyledi.
Meclis'te haddini bildirme tartışması
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kendisine "haddini bil" diye bağıran CHP'li Engin Özkoç'a sinirlendi.
MHP'den Bitcoin raporu
Her geçen gün değerini artıran sanal para birimi Bitcoin, Bahçeli'nin de gündeminde. MHP Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, Bitcoin için mevzuat çalışmalarına başlanılmasını istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

Osmanlı Kudüs'ü nasıl kaybetti

80
İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

İsrail ordusu Filistin'de küçük çocukları gözaltına aldı

132
Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

Şenol Güneş: Bayern kurası hakkında konuşmayacağım

28
ABD'den Kuzey Kore'ye görüşmeye hazırız mesajı

ABD'den Kuzey Kore'ye görüşmeye hazırız mesajı

33
ABD Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı

ABD Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı

61
Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

Down sendromlu Muhammed'e Türkiye sahip çıktı

23
Meclis'teki abdesthane HDP'yi rahatsız etti

Meclis'teki abdesthane HDP'yi rahatsız etti

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM