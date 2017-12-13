TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) tarafından, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans salonunda düzenlenen "15. Girişimcilik Günleri" programında, kalkınma ve gelişmede girişimciliğin önemini anlattı.

"LAMI CİMİ YOK"

TÜİK tarafından açıklanan yüzde 11,1'lik rekor büyüme rakamına da değinen Bilecik, şöyle konuştu: "Büyüme sadece Türkiye'nin değil dünya için en önemli parametre. Yani bugün baktığımız zaman bir büyüme, gelişme olmadan olmaz nihayetinde. Bu 11,1 büyüme hakikaten alkışlanacak bir başarı, bunun lamı cimi yok.

TÜSİAD büyüme rakamlarından memnun VİDEO

"GÖRMEZDEN GELMEMEK GEREKLİ"

Ancak üç nokta söylemek isterim, bundan dolayı görmezden gelmemek gerekli 11,1'lik büyümeyi. Dünyada gelişmekte olan ülkeler içerisinde yapılmış önemli bir başarı. Ancak, bir önceki yıl eksi 1,8'di büyümemiz. Biliyorsunuz hain darbe girişiminin 15 Temmuz'un da olduğu döneme rast geldiği için 11,1 baz etkisi, yani eksi 1,8'den geldiği için önemlidir bu anlamda. Bu önemli noktalardan bir tanesi."