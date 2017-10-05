78 kreş hakkında kapatma kararı

Bakanlığın izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüpleri, il müdürlüklerince ilgili mevzuata göre yılda en az iki kez denetleniyor.

Bakanlık görevlileri, bu rutin denetimlerin yanı sıra ihbar ve şikayet üzerine de kreşlerde denetim yapıyor.

68'İ KAPATILDI, SIRADA 10 KREŞ VAR

Bakanlığa bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 1 Ocak-11 Eylül 2017 arasında yapılan denetimlerde mevzuata uygun çalışmayan veya ruhsatsız olan 78 kuruluş tespit edildi.

Söz konusu özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerinden 68'i kapatılırken, ruhsatsız çalışan 10 kuruluşun kapatma işlemlerinin de devam ettiği öğrenildi.

Kreşlerde yaşanan şiddet olayları zaman zaman kameralara yansıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE KAÇ KREŞ VAR

Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından açılış izni alarak faaliyet gösteren 2 bin 190 özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulübü bulunuyor. Bu kuruluşlardan özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 0-66 ay arasındaki çocuklara, özel çocuk kulüplerinde ise ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden çocuklara hizmet veriliyor.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 3 bin 478'i özel, 22 bin 208'i de resmi olmak üzere toplam 25 bin 686 anaokulu ve anasınıfı faaliyet gösteriyor.