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İspanya'da San Fermin festivali başladı

İspanya'nın ünlü boğa festivali San Fermin Pamplona'da başladı. Yüzlerce kişi ve ağırlıkları 1 tona ulaşan boğaların ölümcül boynuzlarından kaçmaya çalıştı.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 09:53..
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İspanya'nın güneyinde bulunan Pamplona kentinde dünyanın en ünlü festivallerinden biri olan San Fermin başladı. Boğaların sokaklara salınması ve onlardan kaçmaya çalışanlardan oluşan festivalde yine bilindik görüntüler ortaya çıktı.

İspanya'da San Fermin festivali başladı

Festivalde boğalar 850 metrelik sokağa salındı, binlerce kişi boğalardan ve boynuzlarından kaçmaya çalıştı.

İspanya'da San Fermin festivali başladı ViDEO

İspanya'da San Fermin festivali başladı

5 KİŞİ YARALANDI

Ağırlıkları bir tonu bulan hayvanlar, pamplona sokaklarına salınırken onlardan kaçmaya çalışanlar da izdihama neden oldu. Kimileri hayvanlardan kaçmayı başarırken, bazıları ise o kadar şanslı olamadı.

İspanya'da San Fermin festivali başladı

Hayvanların boynuz darbelerine maruz kalan 5 kişi yaralandı. O yaralılardan biri de Fotoğraf karesindeki bu adam oldu. Sağlık ekipleri hemen yaralılara tedavi uygularken, durumunun ağır olduğu belirtilen birkaç kişi hastanede tedavi altına alındı.

İspanya'da San Fermin festivali başladı

TARTIŞMALI FESTİVAL

Festivali yakından takip eden sağlık ekipleri, boğa koşusu sırasında 5 kişinin yaralandığını açıkladı. San Fermin Festivali her yıl binlerce kişinin ilgisini çekse de hayvan hakları savunucuları tarafından şiddetle eleştiriliyor.

Hayvan hakları savunucuları boğaların koşu sonunda ulaştıkları arenada matadorlar tarafından yavaş ve acılı bir şekilde öldürülmelerine itiraz ediyor.

İspanya'da San Fermin festivali başladı

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