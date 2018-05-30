haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
KENDİNE AİT BİR ODA
Kadınların dünyasına dair ilginç tespitleri, farklı bakış açılarını içeren eserinde Woolf, odasındaki duvarı verdiği cevaplarla örmeye çalışıyor ve şöyle sesleniyor kadınlara: “Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın. Ve yazın, erkekler ne der diye düşünmeden yazın!”
Kendine Ait Bir Oda
Virginia Woolf
Çev.: Ezgi Taboğlu Özkülahçı
İndigo Yay.
S.: 160
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SANŞİRO
Sanşiro, ilk aşk, gelenekler, modernleşme ve yaşlılığın alaycılığına karşı gençliğin idealizmini anlatırken, arka planda da dönemin sosyal ve kültürel yapısına getirdiği eleştirileri okuruna sunuyor...
Sanşiro
Natsume Soseki
Çev.: Alper Kaan Bilir
Maya Kitap
S.: 272
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EVE YÜZMEK
Gözünü New York'ta bir hastanede açan yirmi yaşındaki Wilbur geçmişiyle hesaplaşmaya girişir. Hiç tanıma fırsatını bulamadığı İrlandalı annesinin ölümü ve İsveçli babasının sırra kadem basışıyla başlayan, sonuna kadar temposunu hiç düşürmeyen hikâye okuru, edebi bir ustalıkla kurgulanmış yirmi yıllık bir zaman diliminin içinden geçirerek adım adım hem bir Bruce Willis hayranı olan, onunla bir alter ego ilişkisi kuran, umudu müzikte ve aşkta bulan kırılgan Wilbur'un, hem de onunla yolu kesişen onlarca figürün dünyasına götürüyor.
Eve Yüzmek
Rolf Lappert
Çev.: Çağlar Tanyeri
Ayrıntı Yay.
S.: 544
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YABAN
Kendi dönemi içindeki gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazılmış olan Yaban'da Yakup Kadri, I. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde, köylüleri, köyün durumunu, Milli Mücadeleye ilişkin tavırlarını bir aydının gözüyle verir.
Yaban
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İletişim Yay.
S.: 214
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İMKÂNSIZIN ŞARKISI
Bir yolculuk sırasında Beatles'ın "Norwegian Wood" adlı parçasını duyan kahramanımız 37 yaşındadır ve bu parça onu Tokyo'da geçirdiği üniversite yıllarına götürecektir. En yakın arkadaşının intihar edişi, geçen zamanın ardından onun kız arkadaşıyla yakınlaşması, araya giren zorunlu ayrılık ve yeni bir kız arkadaş. "İmkânsızın Şarkısı" yalın, çarpıcı ve sıcak bir aşk hikâyesini anlatıyor.
İmkânsızın Şarkısı
Haruki Murakami
Çev.: Nihal Önal
Doğan Kitap
S.: 352
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KARANLIK KIZ
Elena Ferrante’nin başyapıtı dört ciltlik “Napoli Romanları”nın adeta çıkış noktası olan bu kısa roman, yazarın ele aldığı belli başlı temaları tam anlamıyla kristalleştiriyor. Karanlık Kız aile kurumunun kısıtlı dünyasını, –bir kadın olarak– özgürlük için ödenen bedelleri ve tutkuları, hüsranları, travmaları anlatıyor...
Karanlık Kız
Elena Ferrante
Çev.: Eren Yücesan Cendey
Everest Yay.
S.: 150
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DOĞU EKSPRESİNDE CİNAEYET
Korku-gerilim edebiyatının klasiklerinden. Karlar atlında bir trende herkesden uzakta yaşanan entrika dolu bir yolculuk.
Doğu Ekspresinde Cinayet
Agatha Christie
Çev.: Gönül Suveren
Altın Kitaplar
S.: 170
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MOMO
Toplumumuz ve günümüz insanının zaman algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde satılmıştır.
Momo
Michael Ende
Çev.: Leman Çalışkan
Pegasus Yay.
S.: 304
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GÜNÜBİRLİK HAYATLAR
Roma İmparatoru ve filozof Marcus Aurelius, "Hepimizinki günübirlik hayatlar; hatırlayanın, hatırlanandan farkı yok" diye yazmış. İşte ünlü psikiyatr Irvin Yalom da bu sonsuz varoluşun küçük bir parçasını işgal eden günübirlik hayatları, yani bizi yazıyor…
Günübirlik Hayatlar
Irvin D. Yalom
Çev.: Elif Okan Gezmiş
Pegasus Yay.
S.: 208
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ESİR ŞEHRİN İNSANLARI
"Esir Şehir Üçlemesi" edebiyatımızın güçlü ve klasikleşmiş ismi Kemal Tahir'in başyapıtlarındandır. Her büyük ve klasik yapıt gibi, bir ya da birden çok problematiği mükemmel bir biçimde işleyen bu nehir roman dizisinin ilk kitabı olan "Esir Şehrin İnsanları"nda Kemal Tahir, Mütareke Dönemi Osmanlı aydınının ve İstanbul'unun destansı direnişinin ve mücadelesinin benzersiz bir fotoğrafını çekmektedir.
Esir Şehrin İnsanları
Kemal Tahir
İthaki Yay.
S.: 463
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Damla Karakuş