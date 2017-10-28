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Somali'de bombalı saldırı

Başkent Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

28.10.2017 - 19:55
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Mogadişu'daki Hamruveyni Mahallesinde bulunan Naso Hablod otelini hedef alan intihar saldırısında 7 kişi öldü, 10'u yaralandı. Olay yerine gelen ambulansların yaralıları kentteki hastanelere naklettiği belirtildi.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLATILDI

Emniyet kaynakları da saldırganlar ile otelin güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktığını aktardı. Ayrıca ilk patlamanın ardından Meçhul Asker Meydanı ve eski parlamento binası yakınlarında park halindeki bomba yüklü bir aracın daha infilak ettiği ifade edildi.

Somali'de bombalı saldırı

EŞ-ŞEBAB SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Yerel kayaklardan alınan bilgiye göre, otelde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile yapacakları toplantı için bölgelerden Mogadişu'ya gelen heyetler bulunuyor.

Öte yandan, ilk saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği ancak ikinci saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığı kaydedildi.Somali makamları henüz saldırılara ilişkin açıklama yapmadı.

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