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Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri açıklamasında, "Yunanistan'ın devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadelerini esefle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İHA | 02.04.2018 - 19:48..
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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamları tarafından yapılan açıklamaları kınadığını bildirdi.

"ESEFLE KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığının açıklaması şöyle:

"Sınırımızı yasadışı geçtikleri için ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün (1 Nisan) yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler, Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır.

Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz. Yunanistan’ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir."

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