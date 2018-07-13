çok satanlar

Çok satanlarda bu hafta iki kişisel gelişim kitabı "Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı" yine liste başında. Onu takip eden isim ise, bir bilimkurgu klasiği "Fahrenheit 451". Ikıgai ise, bir sıra geriliyor ve üçüncü sıraya yerleşiyor.

İşte bu haftanın çok satanları...

USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI

“Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir.” Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar büyük güç getirir.” “Her şeyi iyi tarafından görmek” gibi bir şey iyi gibi görünse de, gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir.

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Mark Manson

Butik Yay.

S.: 200

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FAHRENHEIT 451

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?



Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday...

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Çev.: Dost Körpe

İthaki Yay.

S.: 208

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IKIGAI

Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.

IKIGAI

Hector Garcia , Francesc Miralles

İndigo Yay.

S.: 176

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PEMBE FİLİ DÜŞÜNME

Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...

Pembe Fili Düşünme

Zeynep Selvili Çarmıklı

İnkılap Yay.

S.: 208

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HİPPİ

Paulo Coelho’nun kendi yaşamöyküsüne belki de en yakın eseri Hippi, başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanan barışçıl bir neslin arayış ve dönüşüm öyküsü.

Hippi

Paulo Coelho

Çev.: Emrah İmre

Can Yay.

S.: 264

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KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman... Kırlangıç Çığlığı Ahmet Ümit Everest Yay. S.: 400 Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR

... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.

Bazı Yollar Yalnız Yürünür

Özgür Bacaksız

Destek Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

LEYLA İLE MECNUN

Burak Aksak, o geminin mutlaka bir gün geleceğine inananları, sevdiği kızın gözlerine bakarak “Seni seviyorum” diyemeyenleri ve kendi çölünde kaybolanları enfes bir maceraya davet ediyor…

Leyla ile Mecnun

Burak Aksak

Küsurat Yay.

S.: 272

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SEVSEYDİ GİTMEZDİ

Bavulunu ne kadar toplarsan topla...

Onu boşalttığın gibi boşaltamazsın beynini...

Sevseydi Gitmezdi

Zeus Kabadayı

Hayykitap

S.: 144

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GÖLGELER

Karanlığın bütün gölgeleri yuttuğu bir İstanbul akşamı. Bütün sesler susmuş. Yalnızca gelip geçenlerin görmediği, duymadığı Gölgeler’in sesleri yankılanıyor sokaklarda. Son bir kez söylenen şarkı gibi, son bir kez yazılan şiir gibi, “son bakışta aşk”ta dile gelen sevda sözleri gibi… Gölgeler konuşuyorlar karanlıkta…



Gölgeler

Zülfü Livaneli

Doğan Kitap

S.: 112

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Damla Karakuş

[email protected]

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