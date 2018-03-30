İngiltere’de konut fiyatları hız kesti

Nationwide konut endeksine göre ülkede konut fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 2,1'lik artış kaydetti.

YILLIK BAZDA ARTIŞ GÖSTERMİŞTİ

Bir önceki ayda (şubat) İngiltere’de konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2,2 artmıştı. Nationwide’dan yapılan açıklamada ülkede mart ayında ortalama bir konutun fiyatının 211 bin 625 sterlin olduğu belirtildi.

DÜŞÜK SEVİYEDE SEYREDİYOR

Londra’da ise konut fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 1 azaldı. Konut fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Başekonomisti Robert Gardner, “Tüketici güveni, hane halkı gelirlerindeki artışın hayat pahalılığının altında kalması nedeniyle düşük seviyede seyrediyor.” ifadesini kullandı.